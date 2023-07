Neue App informiert rund um Müllabholung in Leipzig

Kostenfrei bis 13:15 Uhr lesen

Filmpremiere

Auf der dunklen Seite der Stadt: „Running against the Wind“ in den Leipziger Passage Kinos

Zur Filmpremiere kommt Äthiopiens Botschafter nach Leipzig: Die Passage Kinos zeigen „Running against the Wind“ über eine Jungen-Freundschaft in Addis Abeba. Auch Regisseur Jan Philipp Weyl ist am Donnerstag dabei.