Von Eisenkraut bis Löwenmaul: Leipzig pflanzt 61.000 Blumen

Leipzig. Mit 4000 Blumen bestücken die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadtreinigung Leipzig am Montag, 15. Mai, den Mendebrunnen auf dem Augustusplatz. Die Aktion sei aber nur der Auftakt, wie es am Freitag aus dem städtischen Eigenbetrieb hieß. Insgesamt wolle die Stadtreinigung ab Montag rund 61.000 Pflanzen in 53 Arten und Sorten in die öffentlichen Grünanlagen der Stadt ausbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit Blick auf Artenvielfalt und Insektenschutz kommen am Augustusplatz besonders reich blühende und insektenfreundliche Blumen in die Erde“, hieß es aus der Leipziger Stadtreinigung. „So locken beispielsweise Studentenblume, Eisenkraut, Salbei, Strauchmargerite, Petunie, Löwenmaul und Sonnenhut Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an.“

Sommerblumen für Parks, Stadtteile und Friedhöfe

In den Parkanlagen im Stadtgebiet werden bald Begonien, Tagetes, Pelargonien, Leberbalsame und Greiskraut blühen. Für den Dahliengarten des Clara-Zetkin-Parks seien zusätzlich 907 Dahlien in 30 Sorten vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch in den Stadtteilen Wiederitzsch/Lindenthal, Liebertwolkwitz/Holzhausen, Engelsdorf/Mölkau und Böhlitz-Ehrenberg bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhöfe rund 7.000 Blumen aus. Die städtischen Friedhöfe werden mit fast 5.000 Pflanzen in Beeten und Pflanzgefäßen ausgestattet.