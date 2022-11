﻿Bunt, viel Grün und bezahlbare Mieten: So sehen Reudnitzer ihren Stadtteil

Leipzig. Der Stadtteil Reudnitz im Leipziger Osten besticht durch viel Grün, eine Kultkneipe mit Biergarten und seine multikulturelle Atmosphäre. Wir haben sechs Bewohnerinnen und Bewohner gefragt, warum sie sich im Viertel wohlfühlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marten, 21, Sozialassistent in einer Kita

Der 21-jährige Marten zog vor zweieinhalb Jahren wegen seiner Ausbildungsstätte nach Reudnitz und blieb. © Quelle: Regina Katzer

Der 21-jährige Marten lebt seit Sommer 2020 mit seiner drei Jahre älteren Schwester in einer Wohngemeinschaft im Leipziger Osten. "Ich bin dorthin gezogen, weil ich in der Nähe meiner Ausbildungsstätte wohnen wollte", erklärt der Sozialassistent, der in einer Kindertagesstätte arbeitet. "Reudnitz ist Vielfalt, Offenheit und Multikulti", erklärt der junge Mann seinen Stadtteil. Im Sommer gehe er gerne in die "Substanz", eine Kultkneipe mit einem besonderen Biergarten und in den Friedenspark, in dem er joggt. Seine Freunde wohnen um die Ecke, es gibt Fahrradwege und den Tauschschrank "Lenes Tauscho", der nunmehr wetterfest ist und sogar Licht hat. Die Mieten seien bezahlbar und die Verkehrsanbindung top.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lena Kuhne, 26, Lehramtsstudentin

Für die Studentin Lena Kuhne ist Reudnitz die zweite Heimat geworden. © Quelle: Regina Katzer

Reudnitz sei ihr zweites Zuhause geworden, sagt Lena Kuhne, die vor vier Jahren aus Nordrhein-Westfalen zum Lehramtsstudium der Sonderpädagogik in den Osten kam. Zuvor hatte sie an einem Wochenende gemeinsam mit den Eltern ihre neue Heimat begutachtet. "Ich mag die bunte Mischung aus Studenten, jungen Familien mit Kindern und auch älteren Menschen", beschreibt die 26-Jährige die Atmosphäre im Viertel. Im Lene-Voigt-Park sei immer etwas los: Im Sommer picknicken die Leute, treffen sich auf dem neu angelegten Volleyballplatz, ein Verein hat Hochbeete angelegt und es gibt Trödelflohmärkte. "So lernt man seine Nachbarschaft kennen und es wird nie langweilig", lacht die werdende Mutter.

Stefany Doorman, 32, Mutter in Elternzeit

Stefany Doorman liebt es, mit ihrem Söhnchen Zeit im Lene-Voigt-Park zu verbringen. © Quelle: Regina Katzer

Stefany Doorman lebt seit zwei Jahren in Leipzig und ist mit ihrer kleinen Familie in Reudnitz angekommen. "Ich mag den interkulturellen Austausch im Lene-Voigt-Park und wir sind auch gerne im nah gelegenen Friedenspark", erzählt die gebürtige Ecuadorianerin, die mit ihrem knapp einjährigen Sohn gerne draußen unterwegs ist. Es gäbe viele Angebote für Familien mit Kindern im Stadtteilzentrum Mühlstraße 14, so die 32-Jährige, die ein Fernstudium in Sozialarbeit absolviert hat. Sie liebe die Grünanlagen, wo man Menschen aller Kulturen trifft, um sich zu unterhalten und gemeinsam mit den Kleinsten zu spielen. "Selbst in der Pandemie war hier viel los. Es gab sogar Musik", erinnert sich die junge Mutter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jan Hoenemann, 34, Raumausstatter

Jan Hoenemann (34) wuchs in Schkeuditz auf und lebt jetzt im Leipziger Osten. © Quelle: Regina Katzer

Gemeinsam mit seinen Eltern zog Jan Hoenemann vor 15 Jahren von Schkeuditz in den Leipziger Osten. "Wir wollten keine Dorfkinder mehr sein", schmunzelt der 34-Jährige, der sich gerne mit Freunden an den Tischtennisplatten im Lene-Voigt-Park trifft. "Reudnitz ist grün, ich habe hier ein großes Netzwerk, das Kaufland vor der Tür und die Mieten sind noch günstig. Obwohl die jetzt auch anziehen", gibt der Raumausstatter zu bedenken. Im vergangenen Sommer sei er viel draußen gewesen, habe sich zum Spielen an der Platte mit anderen verabredet und gemeinsam Musik gehört. "Es gab Grillerchen und Partys. Und am Abend haben wir uns sogar eine Beleuchtung gebaut", erzählt er begeistert über diese schöne Zeit.

Yngo Gutmann, 51, Musiker

Der Percussionist Yngo Gutmann fühlt sich sehr wohl im Osten der Stadt. © Quelle: Regina Katzer

Der Künstler Yngo Gutmann freut sich, dass er in einem so "kunterbunten, zentrumsnahen Viertel" lebt. "Das Besondere an Reudnitz ist die Artenvielfalt, es gibt sehr viele junge Leute, deren Energie und strotzige Art ich so mag", plaudert der 51-Jährige bei einem Espresso in seinem Lieblingscafé "Zack Zack, das er täglich besucht. In seinem Viertel sei noch nicht alles so glattgebügelt und auch kulturell ist jede Menge los, betont der Musiker. Das Schönste am vergangenen Sommer sei das Jammen mit Freunden im Lene-Voigt-Park gewesen – mit begeistertem Publikum. Und auch die Nähe zu seiner Trommelschule in der Kregelstraße, wo er Schüler unterrichtet und Konzerte veranstaltet, sei ihm viel wert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martina Völkner, 68, Rentnerin

Am liebsten gemeinsam auf der Parkbank: Martina Völkner (l.) und Ines Zinsmeyer haben sich im Lene-Voigt-Park kennengelernt. © Quelle: Regina Katzer

Die ehemalige Altenpflegerin Martina Völkner wohnt seit zwölf Jahren in Reudnitz – gemeinsam mit vielen Studenten unter einem Dach. "Ich bin die Älteste im Haus und alle helfen mir", freut sich die 68-Jährige. Wenn das Wetter mitspielt, sitzt sie am liebsten mit einem Kaffee für 1,25 Euro vom Bäcker Glowka im Lene-Voigt-Park. Die Rentnerin hat sechs Kinder allein großgezogen. "Eine große Familie ist etwas Wunderbares", schwärmt die sechzehnfache Oma, die auch schon fünf Urenkel hat. Die Rentnerin Ines Zinsmeyer hat sie im vergangenen Sommer kennengelernt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und treffen sich jeden Tag in der Parkanlage. "Wir genießen die Ruhe am Vormittag, bevor später alle kommen und es richtig voll wird", sind sich die Frauen einig.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android