Leipziger Stadtverwaltung wächst auf mehr als 9000 Beschäftigte

Kostenfrei bis 18:39 Uhr lesen

Mini-Häuser

Am FEZ an der Kiesgrube in Eilenburg ist ein Mobilheimpark mit Tiny-Houses geplant. Nun kommt endlich Bewegung in das Projekt. Holger Millemann von der FEZ-Verwaltung erklärt, wie es weitergeht – und ob man die Mini-Häuschen mieten kann.