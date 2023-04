Stadtwerke Leipzig: Für Tarifwechsel ist (noch) eine E-Mail-Adresse nötig

Leipzig. Wechsel in die günstigeren Online-Tarife der Leipziger Stadtwerken sind nur online möglich. Dies erklärte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl gegenüber der LVZ. Seit Kurzem berät der städtische Stromanbieter im neuen Kundenzentrum in der Pfaffendorfer Straße 2 persönlich vor Ort, um auch Menschen ohne Internetzugang einen solchen Wechsel zu ermöglichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leipziger Stadtwerke unterstützen Interessierte beim Tarifwechsel in den eigens eingerichteten Arbeitsplätzen. Doch dafür brauchen sie eine gültige E-Mail-Adresse.

Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl erklärt, wieso eine E-Mail-Adresse unerlässlich ist: „Die gesamte Kundenkommunikation wird online durchgeführt. Auch sämtliche Rechnungen etc. werden zukünftig ausschließlich online versandt. Deshalb sind diese Tarife besonders günstig.“

Gibt es die Bestpreis-Angebote also nur für Menschen mit E-Mail-Adresse? Bisher ja. Aber die Leipziger Stadtwerke arbeiten laut Viereckl bereits an einer Lösung für Menschen ohne eigene E-Mail-Adresse. „Auch für diese werden wir zukünftig eine Lösung finden, in einen günstigeren Tarif zu gelangen“, verspricht er. Dafür werde aber noch etwas Zeit benötigt. „Wir bitten all diese Kunden, sich entweder mit den Vorteilen, die Online-Produkte haben, zu beschäftigen oder für diejenigen, die lieber ihre Briefe per Post erhalten möchten, was wir auch gut verstehen, noch um etwas Geduld.“