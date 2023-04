Leipziger Stadtwerke warnen vor Betrügern

Programm zum Ostermarkt

Am Karfreitag war sie ruhig gestellt, um am Samstag mit vollem Programm zurückzukehren: Die Ostermesse ist ein bedeutender Bestandteil des Ostermarktes in Leipzig. Unter anderem zu erleben sind Musiker, ein Stelzenduo und Komödianten. Die schönsten Bilder gibt es hier.