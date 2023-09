﻿Stadtwerke Leipzig wollen Wasserstofftrasse von Leuna nach Kulkwitz verlegen

Leipzig/Leuna. Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft – und geht es nach der Stadt Leipzig und ihren Stadtwerken, dann sollen die Messestadt und die Region keinesfalls vom Spielfeldrand zusehen, wenn „H2“ immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ein wichtiges Projekt zur Errichtung einer hiesigen Wasserstoffinfrastruktur nimmt nun an Fahrt auf: Die Leipziger Stadtwerke wollen eine Wasserstofftrasse vom Chemiestandort Leuna an den Stadtrand nach Kulkwitz verlegen.

Dazu haben die Stadtwerke inzwischen Anträge auf ein Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen und der zuständigen Behörde in Sachsen-Anhalt eingereicht. Wie es auf LVZ-Anfrage hieß, geht das kommunale Unternehmen von einer Genehmigung bis Ende 2024 aus. Ab Ende 2027 könne dann die Inbetriebnahme erfolgen – vorausgesetzt natürlich, alles wird wie geplant genehmigt und realisiert.

Der Großteil der Trasse verläuft in Sachsen-Anhalt

Eine Vorzugstrasse haben die Planer bereits festgelegt, es handele sich „um die beste Lösung mit wenig Konfliktpotenzial“: 14 Kilometer davon verlaufen in Sachsen-Anhalt, die restlichen fünf Kilometer bis zum Grundstück der Stadtwerke in Kulkwitz im Freistaat Sachsen. Die Trassenführung sieht auf sächsischer Seite vor, dass die Pipeline im Bereich Markranstädt „weitestgehend über Wiesen- und Ackerflächen“ zwischen den Ortschaften Quesitz und Döhlen auf einer Länge von circa 1,9 Kilometern verläuft. Die Rede ist von einer „offenen Bauweise“; das heißt: Die Trasse wird unter die Erde verlegt.

Derzeit plant das Unternehmen PLE im Auftrag der Stadtwerke auch eine Wasserstoff-Pipeline vom Heizwerk Kulkwitz bis zum Heizkraftwerk Leipzig-Süd. „Diese Leitung ist notwendig, um künftig grünen Wasserstoff vom Industriestandort Leuna, wo derzeit große Elektrolyseanlagen geplant werden, zum neu gebauten Heizkraftwerk Leipzig Süd zu transportieren“, teilte PLE bereits im März mit.

Der geplante Trassenverlauf zwischen Leuna und Kulkwitz. © Quelle: LVZ

Wichtig ist dabei: Die Wasserstoffpipeline nach Kulkwitz wird zwar als eigenes Vorhaben geführt, ihre geplante Errichtung ist aber räumlich mit einem weiteren Projekt der Stadtwerke verbunden. Die Leipziger wollen die Trasse zusammen mit einem geplanten Fernwärmeprojekt realisieren. Dieses sieht vor, eine weitere Leitung von Leuna nach Kulkwitz zu bauen – und zwar für industrielle Abwärme. Laut Stadtwerken wurde hier je Bundesland ein weiteres Planfeststellungsverfahren beantragt. Vorgesehen ist, Abwärme der Raffinerie des französischen Öl-Multis Total zu nutzen. So könnten 100 000 Haushalte klimaneutral versorgt werden.

Diese Trasse soll 2,50 Meter neben jener für den Wasserstofftransport verlegt werden und bis zum Spitzenlast-Heizwerk der Stadtwerke in Kulkwitz führen. Dort besteht ein Anschluss zur Leipziger Ringleitung. Die Planer wollen dadurch „positive Synergieeffekte“ nutzen: So würden Eingriffe in die Natur durch ein gemeinsames Baufeld geringer gehalten. Allerdings hoffen die Stadtwerke noch auf entsprechende Fördermittel für beide Trassen. (Mehr zum Fernwärme-Vorhaben lesen Sie hier.)

Trasse vernetzt Leipzig mit Anlagen zur Wasserstofferzeugung

Die Wasserstoff- sowie die Fernwärmetrasse sind Bausteine in der Transformation hin zu klimafreundlichen Energieträgern und Technologien. Das Ziel: Im Jahr 2038 ssollen die Bürgerinnen und Bürger Leipzigs mit klimaneutralem Strom und Wärme versorgt werden. In den kommenden Jahren wollen die Stadtwerke ein großes Investitionsprogramm für erneuerbare Energien umsetzen: Es geht um die Errichtung von Windkraft-, Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. 400 Millionen Euro wollen die Stadtwerke nach eigenen Angaben in umweltfreundliche Erzeugungsanlagen investieren.

Auf Wasserstoff, insbesondere grünem H2, ruhen inzwischen vielerorts die Hoffnungen. Dieser wird durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt. Weil Strom aus erneuerbarer Energie verwendet wird, ist grüner Wasserstoff kohlendioxidfrei. In Leipzig soll auch das Heizkraftwerk Süd perspektivisch mit H2 betrieben werden.

Das Heizkraftwerk Leipzig Süd ist „H2-ready“ – und soll auch mit Wasserstoff betrieben werden. © Quelle: André Kempner

Wie es in einer Stellungnahme der Leipziger Verwaltung heißt, entstünde durch eine Verbindungstrasse nach Leuna „überhaupt erst die Möglichkeit, die Stadt Leipzig mit geplanten Wasserstofferzeugungsanlagen zu vernetzen“. Die Kommune verweist darauf, dass in Leuna bereits erste große Elektrolyseanlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff geplant sind: „Hieraus können notwendige Mengen für die Wärmeversorgung in Leipzig resultieren.“

„Grüner Wasserstoffring“ um Leipzig geplant

Die Stadtwerke bezeichnen die Wasserstofftrasse in ihrem Antrag als wesentlichen Bestandteil des grünen Wasserstoffleitungsrings, der um Leipzig entstehen soll. Dieser Ring sei der Ausgangspunkt für die Umnutzung großer Teile des bestehenden Gasnetzes für grünen Wasserstoff – und solle alle großen Industrie- und Gewerbegebiete im Südraum der Messestadt sowie die Stadtreinigung und die Leipziger Verkehrsbetriebe versorgen. Die Trasse ermögliche einen freien Zugang zu verschiedenen Abnehmern – und solle auch als Anschluss an das übergeordnete Hydrogen Backbone Grid genutzt werden, die europäische Wasserstoffinfrastruktur. Wie die Leipziger Stadtwerke schreiben, verfolge man das Ziel, eine „unabhängige, regionale Wasserstoff-Wertschöpfungskette“ aufzubauen – etwa zur Dekarbonisierung von Industrie, Energieversorgung und Nahverkehr.

Wann über eine Genehmigung entschieden wird, steht noch nicht fest. Die Landesdirektion Sachsen und die Planfeststellungsbehörde in Sachsen-Anhalt teilten der LVZ mit, dass derzeit Hinweise, Einwendungen und Stellungnahmen bewertet würden, die im Zuge der Anhörungsphase eingegangen seien. Im Anschluss werde man die Stadtwerke zur Stellungnahme auffordern. Erst dann wollen die Behörden beider Bundesländer über die weiteren Schritte entscheiden. Ob das Ziel realistisch ist, die Wasserstofftrasse bis 2027 zu bauen, lässt die Landesdirektion offen: Eine Aussage hierzu sei nicht möglich.

