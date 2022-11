Leipzigs neues Heizkraftwerk liefert jetzt Strom und Wärme

Kommenden Montag übernehmen die Stadtwerke den modernen Energieriesen an der Bornaischen Straße in eigene Regie. Strom und Wärme für Leipzig liefert er aber schon seit einigen Wochen. Auch der 60 Meter hohe Wärmespeicher soll noch pünktlich vor dem nächsten Winter betriebsfähig sein und silbern glänzen.

Leipzig. Wer in den vergangenen Wochen in Leipzig die Heizung aufdrehte und dabei Fernwärme nutzte, der hatte schon Kontakt zum „saubersten Gaskraftwerk der Welt“. Nicht anders ging es vielen Messestädtern, die ihren Strom von den Leipziger Stadtwerken beziehen. Denn auf dem Firmenareal in der Bornaischen Straße 120 sind längst alle Neubauten und technischen Anlagen einsatzbereit. Die Turbinen und Pumpen laufen, erklärt Thomas Brandenburg, der Stadtwerke-Projektleiter für die 180-Millionen-Euro-Investition.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisher lief das neue Heizkraftwerk Süd noch unter Kontrolle der jeweiligen Herstellerfirmen wie Siemens Energy für die beiden hochmodernen Turbinen, erzählt er bei einem Rundgang. Doch am kommenden Montag werde sich das ändern. „Am 14. November übernehmen wir selbst die Regie und Verantwortung. Konkret heißt das, dass unser Kraftwerksleiter Stephan Kleemann und sein zwölfköpfiges Team ab Montag die Anlagen rund um die Uhr steuern und überwachen werden.“

Leipzig kann Wärmebedarf nun selbst decken

Zwar starte damit eine vierwöchige Phase, die offiziell Probebetrieb heißt. Aber natürlich werde die erzeugte Energie dann ebenfalls schon in die Netze eingespeist. „Die Spezialisten der Hersteller-Firmen bleiben im Probebetrieb sicherheitshalber noch vor Ort, um bei Bedarf sofort unterstützen zu können. Aber im Grunde läuft das Kraftwerk dann schon wie im normalen Dauerbetrieb. Der beginnt nach aller Voraussicht Mitte Dezember.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Turbinenhaus sind allerlei Leitungen und Treppen zu sehen, auch ein weißer Container für Besprechungen. Die Spezialisten der Hersteller tragen gelbe Westen, das Stadtwerke-Team leuchtendes Orange. © Quelle: André Kempner

Auch an sehr kalten Tagen im kommenden Winter wäre das kommunale Unternehmen also in der Lage, den Leipziger Wärmebedarf komplett aus eigener Kraft zu decken, ergänzt Stadtwerkesprecher Frank Viereckl. Zur Leistung der großen Gas- und Dampfturbinen-Anlage in der Eutritzscher Straße von 200 Megawatt thermischer sowie 174 Megawatt elektrischer Energie kämen nun im Süden 163 Megawatt thermische und 125 Megawatt elektrische Energie hinzu. „Außerdem verfügen wir über weitere Heizwerke und sechs dezentrale Blockheizkraftwerke.“

Mit einem Brennstoffausnutzungsgrad von mehr als 94 Prozent und kaum noch messbarem Schadstoffausstoß sei der Standort Bornaische Straße freilich der Beste bei Ökologie und Klimaschutz. „Die Stickoxid- und Kohlenmonoxid-Emissionen werden weit unter die gesetzlich zulässigen Werte reduziert.“

Auf dem Stadtwerke-Areal an der Bornaischen Straße erhalten alle Neubauten gerade schmückende Fassaden, die teilweise begrünt werden. 2023 kommen noch Photovoltaik-Anlagen und Gründächer dazu. Auch werden etliche Bäume und Büsche gepflanzt sowie ein neuer Löschteich neben dem Turbinenhaus als selbstreinigendes Biotop angelegt. © Quelle: Andre Kempner

Das Erdgas kommt nicht mehr aus Russland

Tatsächlich sind über den 54 Meter hohen Schornsteinen, die aus dem Turbinenhaus ragen, bei dem Rundgang keinerlei Qualmwolken zu sehen. Drinnen hört man jedoch sehr deutlich die Strömungsgeräusche der von Siemens in Schweden hergestellten Wunderwerke, auch das Gluckern von Umwälzpumpen. Die in gewaltigen gelben Kisten versteckten Turbinen sind also wirklich in Betrieb. Immer wieder huschen Männer in gelben Westen über die Stahltreppen. Sie sprechen englisch und sind vom Kesselbauer Bertsch oder von Siemens Energy. Das Stadtwerke-Team trägt Westen in Orange.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Leipziger Energieversorger kaufe sein Erdgas für alle Kraftwerke an internationalen Märkten ein, erläutert Viereckl auf Nachfrage. „Sicher kommt das Meiste zurzeit aus Norwegen, da Russland schon rein faktisch nicht liefern kann.“ Wann welche Anlage läuft oder auch weiterhin Fernwärme aus dem Braunkohlenkraftwerk Lippendorf bezogen wird, das hänge zuerst vom Aufkommen an erneuerbaren Energien und von wirtschaftlichen Kriterien ab.

„In jedem Fall haben wir pünktlich den Auftrag des Stadtrates erfüllt, mit unserem neuen Wärmekonzept Leipzig noch vor 2023 unabhängig von Braunkohle zu machen.“ Ein Zertifizierungsverfahren für die Wasserstoff-Tauglichkeit des neuen Kraftwerks habe bereits begonnen, ergänzt Brandenburg. „Auch für unseren Zertifizierungspartner TÜV Süd ist das ungewöhnlich. Denn so ein Verfahren gab es weltweit noch nie.“ Zudem liefen bereits Förderanträge, um den Standort im Leipziger Süden an eine Wasserstoff-Pipeline von Leuna nach Böhlen anzuschließen. „Wenn das alles so klappt, könnten wir hier ab 2026 tatsächlich auch grünen Wasserstoff mit verwenden.“

In vier Wochen sollen die Dämmung und Fassade des 60 Meter hohen Wärmespeichers fertiggestellt sein. Danach werden die 42.600 Kubikmeter Wasser in dem Riesen erstmals richtig erhitzt. Derzeit beträgt die Temperatur noch 26 Grad Celsius. © Quelle: André Kempner

Kaltstart des Kraftwerks dauert nur 15 Minuten

Der 60 Meter hohe Wärmespeicher gleich neben der Bornaischen Straße wird bis Anfang Dezember komplett in einen 50 Zentimeter dicken Mantel aus Mineralwolle gehüllt. Ein Drittel der Hülle trägt darüber schon die künftige Fassade aus silbernen Trapezblechen, die den Speicher weniger wuchtig erscheinen lassen. Noch dieses Jahr soll der Riese fertig sein, auch das Wasser darin erstmals erwärmt werden. Dies steigere die ohnehin schon hohe Flexibilität des Kraftwerks zusätzlich, so Brandenburg. „Es kann sogar bei einem Blackout aus großen Batterien kalt gestartet und binnen 15 Minuten hochgefahren werden.“