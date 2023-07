﻿Neue Mieter ziehen in Leipzigs Städtisches Kaufhaus ein

Leipzig. Neustart für das Städtische Kaufhaus in Leipzig – erbaut einst als erstes Mustermessehaus weltweit. Nach langer Ruhephase gibt es jetzt einen neuen Eigentümer, der die erheblichen Leerstände in dem City-Objekt verringern möchte. Offenbar ist schon ein erster Vermietungserfolg gelungen. Denn am 1. September soll am Neumarkt 9 (also gleich neben dem Galeria-Kaufhaus) ein Möbel- und Einrichtungsgeschäft der dänischen Design-Marke Bolia öffnen. Es wird der fünfte Bolia-Standort im Osten Deutschlands sein – bislang existieren drei Läden der Kette in Berlin und einer in Potsdam. In Vorbereitung ist zudem noch ein Store in Dresden.

Die Schließung des Karstadt-Warenhauses 2019 und von Elektronik Conrad 2021 hatte den Neumarkt als Einkaufsstraße hart getroffen. Hinzu kamen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Folglich mussten viele Geschäfte im Städtischen Kaufhaus aufgeben – unter anderem Ende 2021 auch eine Konsum-Filiale in der Universitätsstraße. Abschiedsplakate vom Konsum hängen noch immer an einigen Schaufenstern. Dem Augenschein nach sind mindestens acht Ladenflächen derzeit ungenutzt.

Etwa 20 Prozent Leerstand mitten in der City

Doch das will die REInvest-Gruppe, ein Fonds- und Gebäudemanager aus Luxemburg, bald ändern. Für „eine große deutsche Versicherung“ habe man jüngst zwei Gewerbeobjekte in Leipzig erworben, bestätigte Unternehmenssprecherin Anna Nolting gegenüber der LVZ. Neben dem Städtischen Kaufhaus mit 22 000 Quadratmetern Mietflächen und 57 Tiefgaragenstellplätzen handle es sich dabei noch um das Reclam-Carrée im Graphischen Viertel, bekannt als Gründungs- und Druckereihaus des gleichnamigen Verlages. Das Reclam-Carrée bietet 20 000 Quadratmeter Mietflächen und 156 Tiefgaragenstellplätze. Es ist laut Nolting nahezu voll vermietet.

Hingegen komme das Städtische Kaufhaus in der City nur auf etwa 80 Prozent Vermietungsquote. Leerstände beträfen vor allem Gewerbe- und Einzelhandelsflächen, während die Büros in den oberen Etagen gut gefüllt sind – vor allem durch verschiedene Fakultäten der Universität Leipzig. Allerdings wollen zwei große Büronutzer – der Internethändler Unite (hieß früher Mercateo) sowie das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie (IMW) bald in andere Unterkünfte umziehen.

Das Städtische Kaufhaus in Leipzig – hier ein Blick von der Universitätsstraße – umspannt ein ganzes Geviert in der City. Es verfügt über zwei kleine Höfe sowie einen großen. © Quelle: Wolfgang Sens

Wer die große Versicherung ist, die beide Immobilien gekauft hat, wollte REInvest nicht bekannt geben. Das Städtische Kaufhaus trägt einen etwas irreführenden Namen. Es wurde von 1894 bis 1901 auf einem ganzen Innenstadt-Geviert an genau jener Stelle errichtet, wo sich zuvor unter anderem die Stadtbibliothek und der erste Konzertsaal des Gewandhauses befanden. Erstmals verwirklichte die hiesige Messe dabei das Prinzip eines zwangsweisen Umlaufs, der die Ausstellungsbesucher um den großen Innenhof sowie zwei Lichthöfe führte. Im Gegensatz zu allen später folgenden Messepalästen in Leipzig fiel die neobarocke Fassade beim Städtischen Kaufhaus sehr prachtvoll aus. Bis heute erinnert die Anmutung im Hof mit seinen Terrassen und Pflanzkübeln an ein mediterranes Palais.

Immobilien-Könige von Jagdfeld bis Ketterer

Nach der Wiedervereinigung erwarb und sanierte der Immobilien-König Anno August Jagdfeld (Hotel Adlon in Berlin) das Städtische Kaufhaus. Als er in finanzielle Schwierigkeiten geriet, übernahm die Landesbank Sachsen LB, welche 2007 selbst ins Trudeln geriet und das Objekt (schon damals zusammen mit dem Reclam-Carrée) an eine britische Immobilienfirma mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey verkaufte. Es folgten weitere Verkäufe – so 2017 für 70 Millionen Euro. Laut Brancheninsidern gehörten beide Immobilien zuletzt zum Firmenreich des Schweizer Bauunternehmers Norbert Ketterer, der sich erst vor wenigen Monaten aus dem größten Neubauvorhaben in Leipzig – einem Stadtquartier auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof – zurückgezogen hatte.

Für das Städtische Kaufhaus und das Reclam-Carrée hatte die Hamburger Firma Bloxxter GmbH ab 2020 um Kleinanleger geworben. Diese noch junge Firma wollte im Emissionszeitraum 13. Oktober 2020 bis 12. Oktober 2021 rund 39 Millionen Euro Kleinanlegerbeträge für die beiden Immobilien einsammeln – mit 3 Prozent Festverzinsung für fünf oder neun Jahre. Der Einstieg lag bei 500 Euro. Im September 2021 wurde jedoch veröffentlicht, dass Bloxxter durch die Berliner Finanzfirma Quirion übernommen worden sei.

Hamburger Firma suchte Tausende Kleinanleger

Tatsächlich betrug das Emissionsvolumen von Bloxxter für die beiden Häuser-Ensemble in Leipzig gut 5,4 Millionen Euro, erläuterte Quirion-Sprecher Dirk Althoff auf LVZ-Nachfrage. „Die Anleihe wurde zum 31. März 2023 vertragsgemäß gekündigt und inklusive der prognostizierten Verzinsung prospektgemäß, fristgerecht und vollständig zurückgezahlt.“ Die Kleinanleger hätten also keinerlei Schaden erlitten, sagte Althoff.

Die REInvest-Gruppe werde nun im Auftrag des neuen Eigentümers „bestehende Leerstände neu auf dem Markt positionieren“, erklärte Sprecherin Nolting. Dabei würden auch energetische Umbauten ermöglicht und aktuelle Veränderungen bei zwei großen Nachbarn berücksichtigt: Wie berichtet, soll der Dresdner Hof zeitnah zum Büro-Standort werden und das frühere Karstadt-Kaufhaus voraussichtlich noch 2023 als „N30INeo“ durchstarten.

Dietrich Enk, der mit seinem Restaurant „Max Enk“ seit 2012 das kulinarische Aushängeschild vom Städtischen Kaufhaus betreibt, sieht die Zukunft der Immobilie dennoch skeptisch. Der Hauptgrund für den hohen Leerstand sei, dass die bisherigen Eigentümer nicht bereit waren, ihre Miethöhen an ein für Leipzig realistisches Maß anzupassen, meinte Enk. „Da müssen die neuen Leute aus Luxemburg erst noch zeigen, ob sie es besser können.“

