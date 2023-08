﻿Ständig neue Regelungen: Bremst uns die Bürokratie aus?

Leipzig. Sachsens öffentliche Verwaltungen beschäftigen immer mehr Personal. Gleichzeitig wächst allerorten die Bürokratie. Warum ist das so? Und was könnte diese Entwicklung stoppen?

„In keinem anderen Bundesland wurden so viele Aufgaben auf die Großstädte verlagert wie in Sachsen“, hebt Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) hervor. Mittlerweile sind allein bei Sachsens größter Stadt 8761 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Sie verteilen sich auf 8092 Stellen, über 2000 mehr als noch vor zehn Jahren. Die Gründe dafür liegen einerseits im Wachstum der Metropole, weil etwa für mehr Menschen auch mehr Kindertagesstätten und Schulen gebraucht werden. Andererseits werden die Aufgaben der Kommunen komplexer.

„Alle halben Jahre eine Novelle im Ausländerrecht“

„Wir haben alle halben Jahre eine Novelle im Ausländerrecht und kommen gar nicht mehr hinterher, das alles zu übersetzen: Was heißt das denn konkret für uns?“, beklagt Hörning. Was die Sache doppelt schwer macht: In der Ausländerbehörde, wo Migranten zum Teil jahrelang auf die Bearbeitung ihrer Einbürgerungsanträge warten, herrscht Personalnot. 25 Stellen sind dort aktuell in Leipzig nicht besetzt, weil die Fachkräfte dafür rar und bundesweit gefragt sind.

Doch nicht nur dort fehlt Personal. In der 625 000-Einwohner-Stadt ist der Bedarf ebenso groß an Ingenieuren und Technikern, die für die Planung der kommunalen Infrastruktur und damit nicht zuletzt für die Verkehrs- und Klimawende unerlässlich sind. Auch deshalb hat der Stadtrat den Weg frei gemacht für weitere 647 Stellen, die bis Ende 2024 eingerichtet werden.

Leipzig ist damit in Sachsen kein Einzelfall. Auch in der Landeshauptstadt Dresden steigen die Personalzahlen. Aktuell arbeiten 7375 Beschäftigte für die Stadtverwaltung, die sich 6713 Stellen teilen. Vor zehn Jahren war die Teilzeitquote noch geringer, waren es 6212 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 6209 Stellen.

Mehr Personal wegen Wohngeld- und Grundsteuerreform

„Personalzuwächse im kommunalen Bereich sind nahezu vollständig auf Pflichtaufgaben zurückzuführen, die seitens des Bundes oder Landes vorgegeben werden“, erklärt auch ein Sprecher der Stadt Dresden. Als Beispiel nennt er die Wohngeldreform: Die zuständige Abteilung sei heute doppelt so stark wie noch vor einem Jahr besetzt. Daneben würden etwa bei der Stadtkasse und im Steueramt durch die Grundsteuerreform deutlich mehr Leute benötigt.

Aus Dresden kommt aber auch Kritik an der sächsischen Förderpraxis. Mit dieser Sicht steht man in der Landeshauptstadt längst nicht allein: Schon vor vier Jahren hatte die „Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen“ eine ausufernde Bürokratie – und den damit einhergehenden Personalbedarf – kritisiert.

Mehr als 1000 Menschen nur mit Förderanträgen beschäftigt

Demnach befassen in Sachsen jeden Tag fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung mit derartigen Anträgen. Weitere knapp 150 sind bei den Landkreisen und kreisfreien Städten damit beschäftigt. „200 Förderprogramme sind viel zu viel. Das entzieht sich der politischen Steuerung der Landesregierung und hat sich zum Teil verselbstständigt. Sinnvoll steuern lassen sich nur 50 bis 80 Förderprogramme“, sagt der Kommissionsvorsitzende Tilmann Schweisfurth. Die Förderprogrammlandschaft sei zu einem „Förderdickicht“ angewachsen, das niemand mehr durchschaue.

Zwar gibt es auf Landesebene seit einiger Zeit die Bemühung, genau dieses Dickicht zu entwirren. So beinhaltet auch der Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD eine entsprechende Passage. Doch getan hat sich wenig. Im Gegenteil: Der Eindruck der ausufernden Bürokratie manifestiert sich – und scheint mit der wachsenden Zahl an Bediensteten einherzugehen. Aktuell kommt die Landesverwaltung auf 95 000 Stellen, vor zehn Jahren waren es gut 10 000 Stellen weniger.

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) sieht die gesamte Entwicklung kritisch – aus Kostengründen, aber auch wegen des Fachkräftemangels. „Im Verwaltungsbereich bedeutet dies, dass wir schlanker, bürokratieärmer, digitaler und automatisierter werden müssen“, sagt er. Deshalb verlangt der Finanzminister den Aufbau von „professionellen Strukturen“.

Verwaltungsexperte: System entschlacken und vieles neu denken

Das System der Bürokratie habe sich an vielen Stellen verselbstständigt, erklärt Jürgen Stember, Professor für Verwaltungswissenschaften an der Hochschule Harz. „Das zu entschlacken, ist eine dringende Aufgabe, vor der wir in Deutschland insgesamt stehen.“ Doch die Versuche wirkten oft hilflos. So wolle Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) jetzt mit einem neuen Gesetz die Entbürokratisierung in seinem Ressort vorantreiben und produziere damit schon die nächste Vorschrift. Stember: „Die große Schwierigkeit ist, sich von diesem bestehenden System hoher Regelungsdichte einfach mal zu entfernen und vieles neu zu denken.“

