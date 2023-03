﻿Lebensretter für Taio gesucht: So lief die Registrierungsaktion in der Arena in Leipzig

Der dreijährige Taio aus Leipzig kann nur gesund werden, wenn ein Lebensretter gefunden wird. Am Sonnabend gab es eine Registrierungsaktion für die lebensnotwendige Stammzellspende in der Quarterback Immobilien Arena.

Eine Stammzellspende-Registrierungsaktion für den dreijährigen Taio fand am Sonnabend in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig statt.

Leipzig. Bewegende Worte für die Organisatoren der Stammzell-Registrierungsaktion fand am Sonnabend Afanwi Njibamum, der Vater des dreijährigen Taio, der an schwerer Aplastischen Anämie leidet. Punkt 10 Uhr trafen erste potenzielle Spender in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig ein.

Nur eine Stammzellspende rettet den Leipziger Jungen

Als die Familie im vergangenen Sommer die Diagnose für ihren mittleren Sohn erhielt, war sie der festen Überzeugung, es alleine zu schaffen. „Bis sich im Januar seine Erzieherin aus der Kita gemeldet und einen Post im WhatsApp-Status geschrieben hat“, erinnert sich der 32-Jährige.

Auf den Aufruf wurden auch die ehemaligen Arbeitskollegen Stephanie Kraus und Sven Kästner aufmerksam. Dessen achtjährige Tochter sei mit Taios älterem Bruder in der Kita befreundet gewesen.

Die Organisatoren der Aktion Stephanie Kraus und Sven Kästner mit RB-Maskottchen Bulli. Auch Fußballer Willi Orban hatte sich für den kleinen Jungen eingesetzt. © Quelle: Andre Kempner

Die Freunde baten die DKMS gemeinnützige GmbH, die frühere Deutsche Knochenmarkspenderdatei, um Unterstützung. Gemeinsam mit einem Team von zehn Leuten haben die engagierten Leipziger, unter ihnen auch Taios Kita-Leiterin und Erzieher, in einem Zeitraum von vier Wochen die Registrierungsaktion in der Arena organisiert. Taios Vater, ein gelernter Mechatroniker, ist schwer beeindruckt von dem Engagement aller Helfenden: „Allein sind wir schwach – gemeinsam sind wir stark.“

So einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!

Statistisch gesehen wird einer von 100 registrierten Stammzellenspendern ein Lebensretter sein. Das sei eine gute Quote, meint Annika Schirmacher von der DKMS.

Katharina Schelletter aus Belgershain möchte dem kleinen Taio helfen, wieder glücklich am Leben teilzuhaben. © Quelle: Andre Kempner

Katharina Schelletter aus Belgershain beschäftigt sich schon lange mit dem Gedanken an eine Stammzell-Registrierung. „Meine Schwester hat mich auf diese Aktion aufmerksam gemacht und so habe ich einen konkreten Anlass“, plauderte die Medizinische Fachangestellte und Mutter zweier Töchter. Die Fünfjährige hat ihre Mutter am Sonnabend nach Leipzig begleitet und schaute ihr neugierig beim Wangen-Abstrich zu. Wenn die Gewebemerkmale mit denen von Taio oder anderen an Blutkrebs erkrankten Patienten übereinstimmen, könnte ein Lebensretter gefunden werden.

Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe: „Hier zu sein ist Ehrensache“

DKMS-Pressefrau Annika Schirmacher hilft Enrico Lübbe beim Wangen-Schleimhaut-Abstrich. © Quelle: Andre Kempner

Vom Schicksal des kleinen Jungen hat Enrico Lübbe aus den Medien erfahren. Am Freitagabend weilte der Schauspiel-Intendant noch bei einer Theaterpremiere in Bochum. Um sich registrieren lassen zu können, nahm er morgens einen Zug eher, um rechtzeitig wieder in der Heimat zu sein. Mit Koffer und Gepäck kam er direkt vom Hauptbahnhof zur Arena. „Ich habe auch zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren. Es war eine Ehrensache, hier dabei zu sein“, sagte der 47-Jährige.

So lief die Stammzellspende-Registrierungsaktion für Taio in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Knapp 250 Leipziger und Gäste zur Registrierung

Nach Beendigung der vierstündigen Aktion konnten knapp 250 neue Stammzellenspender gezählt werden. Wer mithelfen möchte, dem kleine Taio bald wieder ein lebenswertes Leben zu schenken, kann sich auch online registrieren lassen. Hier alle Infos!

Papa Afanwi hat nur einen Wunsch: „Wir machen weiter, damit Taio eines Tages wieder in die Kita gehen kann.“