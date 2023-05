﻿Start der Velo-City in Leipzig: Hunderte kommen mit dem Rad zur Konferenz

Am Dienstag hat auf der Neuen Messe in Leipzig die Weltfahrradkonferenz Velo-City begonnen. Die Stadt hatte extra eine Radroute von der Innenstadt dorthin ausgewiesen. Hat sich der Aufwand gelohnt?

Leipzig. Auf den letzten Kilometern im Leipziger Norden führt der Radweg zur Neuen Messe etwas oberhalb der Bundesstraße 2 durchs Grüne. Der asphaltierte Weg ist trotz der B 2 ruhig gelegen, doch so viel Betrieb wie am Dienstag war dort wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Hunderte Teilnehmer der viertägigen internationalen Radverkehrskonferenz Velo-City, die am Morgen im Congress Center Leipzig begonnen hatte, waren von ihren Hotels in der Stadt zum Tagungsort mit dem Fahrrad aufgebrochen. Mancher hatte bis dahin allerdings schon viel mehr als die rund sieben Kilometer in den Beinen.