Station in Leipzig: „Zeitenwende“-Talk der Münchner Sicherheitskonferenz zur Weltpolitik

Es ist ein Format, das bereits in vielen Städten erfolgreich war: Bei „Zeitenwende on tour“ diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit einem Experten-Gremium zu aktuellen Fragen der Weltpolitik. Jetzt kommt die Reihe der Münchner Sicherheitskonferenz auch nach Leipzig – mit Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) und LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Das Townhall-Format „Zeitenwende on tour“ (hier in Neuss) macht am 31. Januar auch Station in Leipzig.

Leipzig/München. Russischer Angriffskrieg in der Ukraine, Energiemangel, Klimakrise und Inflation: Die weltpolitische Lage stellt jeden vor enorme Herausforderungen. Die grundlegende Änderung der Außenpolitik hat auch Folgen für Sachsen und Leipzig. Was bedeutet die Zeitenwende für den Freistaat und die Stadt? Welche Rolle muss Deutschland, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt, übernehmen? Über diese und andere Fragen debattiert eine illustre Experten-Runde mit Leipzigern und Leipzigerinnen am 31. Januar ab 18 Uhr im Plagwitzer „Da Capo“ (Karl-Heine-Straße 105).

Sächsischer Innenminister Schuster als Talk-Gast

Das Townhall-Format „Zeitenwende on tour“ wird organisiert von der renommierten Münchner Sicherheitskonferenz, dem wichtigsten außenpolitischen Forum in Deutschland. „Die Zeitenwende ist das, was wir alle gemeinsam daraus machen. Wir werden die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und brauchen jetzt diese breite gesellschaftliche Debatte“, sagt Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Für Leipzig haben zugesagt: Armin Schuster, sächsischer CDU-Innenminister; Tytti Tuppurainen, finnische Europaministerin; Aylin Matlé, Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik; Merle Spellerberg, Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Dresden; LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und Christoph Heusgen. Die Moderation übernimmt Nora Müller von der Körber-Stiftung.

Stationen bereits in Bonn, Frankfurt und Hamburg

Wer an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen und mitdiskutieren will, der kann sich über diesen Link (https://securityconference.org/zeitenwende/anmeldung) anmelden. Vor dem ersten Abend im Freistaat hatte das Format bereits erfolgreich in Bonn (Haus der Geschichte), Neuss, auf der Frankfurter Buchmesse, in Mainz und Hamburg Station gemacht. Gäste waren unter anderem Ex-Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, CDU-Außenpolitik-Experte Norbert Röttgen, Vize-Regierungssprecherin und Buchautorin Christiane Hoffmann sowie der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und der ukrainische Vize-Außenminister und Ex-Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk (jeweils zugeschaltet).