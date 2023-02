﻿Wie eine Leipziger Klinik das Behandlungszimmer nach Hause verlegt

Die Behandlung von psychiatrischen Patienten in Krankenhäusern ist nicht immer die optimale Lösung. Das Helios-Park-Klinikum hat einen neuen Weg eingeschlagen – und eine komplette Station neu organisiert: Die Patienten werden Zuhause behandelt, in ihrem gewohnten Umfeld.

Leipzig. „Stationsäquivalente Behandlung“ – hinter dem sperrigen Begriff steckt ein Ansatz, mit dem Krankenhäuser ihre Patienten nicht in den Mauern der Klinik behandeln, sondern Zuhause. Das Helios-Park-Klinikum betreibt seit 2019 eine Abteilung, die nach diesem Konzept arbeitet. Wie funktioniert das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Professor Stengler, Sie vertreten eine steile These: Die Ökonomisierung im Gesundheitswesen könne eine Chance sein – für Patienten, Angehörige und für das Personal. Es fehlen Mitarbeiter an allen Ecken und Enden – auch in den Helios-Kliniken und eben auch als Folge von Ökonomisierung. Wo ist denn da die Chance?

Der Fachkräftemangel hat nichts mit der Ökonomisierung zu tun. Wie auch? Wir wollen die Patienten hervorragend versorgen. Und das geht nur mit gut ausgebildetem Personal. Bleiben die Patienten fern, verdienen wir auch kein Geld. Für meinen Bereich – die Psychiatrie – kann ich sagen: Die Botschaft ist auf keinen Fall, dass wir mit noch weniger Personal noch mehr Patienten behandeln wollen.

Sondern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir arbeiten zum Beispiel bereits mobiler und versorgen psychisch Kranke mehr Zuhause – zu ihrem Vorteil. Es ist nicht gut, jeden in die Klinikmauern zu holen. Gerade in der Altersmedizin hilft es nicht, wenn ein halbes Jahr in fremder Umgebung, etwa einer psychiatrischen Abteilung, behandelt wird. Das Personal sollte stärker zu den Patienten in die aufsuchende Behandlung. Das heißt nicht: Die Schwester oder der Hausarzt kommen mal schnell vorbei. Es geht um eine umfassende Versorgung – zum Beispiel die so genannte stationsäquivalente Behandlung.

„Während der Pandemie waren Klinikstationen teils geschlossen; die stationsäquivalente Versorgung konnte hingegen komplett weiterlaufen“: Professor Katarina Stengler (54), Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit und Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios Park-Klinikum Leipzig. © Quelle: Christian Hüller

Wie läuft das ab?

Wir haben eine komplette Station mit 18 Plätzen, die sich aber nicht in unserer Klinik befinden. Es steht ein Team aus Pflegekräften, Sozio-, Ergotherapeuten und Ärzten bereit, das jeden Tag mindestens einmal zur Behandlung nach Hause kommt. Das Personal hat Zimmer für Teambesprechungen im Haus sowie vier Autos.

Lesen Sie auch

Bei welchen Patienten sehen Sie die größten Vorteile?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sehen einen Schwerpunkt bei älteren und hochbetagten psychisch Kranken – und davon gibt es ja immer mehr. Nehmen Sie diesen Fall: Ein Paar lebt zusammen, beide sind dement, können aber noch Zuhause wohnen, weil der eine die Defizite des anderen ausgleicht. Da ist es nicht in jedem Fall gut, einen oder beide in der Klinik zu behandeln. Denn dann gehen die Probleme manchmal erst richtig los, weil eine fremde Atmosphäre eigentlich Gift ist für solche Leute. Oder nehmen Sie Menschen, die auf gar keinen Fall in die Klinik wollen. Manche Patienten leiden an schweren Zwangs- und Angsterkrankungen und verlassen deshalb ihr Haus nicht. Auch an Mutter-Kind-Behandlungen aufgrund von Wochenbettdepressionen oder -psychosen kann man denken. Für eine junge Mutter, die vorher nicht psychisch krank war, ist die Aufnahme in eine Psychiatrie nicht unbedingt förderlich. Hier kann die Einbeziehung des sozialen Umfeldes, so auch der Angehörigen, unterstützend und langfristig hilfreicher sein.

Zur Person Professor Katarina Stengler (54) leitet das Zentrum für Seelische Gesundheit am Helios Park-Klinikum Leipzig. Dort ist sie seit 2017 auch Chefärztin in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Seit der Jahrtausendwende arbeitet Stengler als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, ab 2004 war die promovierte Medizinerin Oberärztin an der Psychiatrischen Uniklinik in Leipzig. 2014 verlieh ihr die Universität die Professorinnen-Würde. Katarina Stengler ist Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten und Kommissionen – unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und im Psychiatriebeirat der Stadt Leipzig.

Gibt es ein generelles Umdenken in der Psychiatrie?

Ja. Für viele psychiatrische Patienten, die bislang zum Beispiel einmal im Jahr für einen akuten Aufenthalt in die Klinik kommen, ändert sich nicht unbedingt etwas in ihrem Leben bezüglich Arbeit oder besseres Wohnen. Da kann zum Beispiel die stationsäquivalente Behandlung eine gute Option sein. Oder auch die Therapie in einer Tagesklinik – etwa im Suchtbereich. Die Idee, Psychiatrie in diese Richtung neu zu denken, gibt es seit den 70er-Jahren. In vielen Ländern ist man da weiter, in Deutschland war und ist das einrichtungs-, eben auch klinikbezogene Gesundheitswesen aber stark ausgeprägt. Jetzt unterstützen aber auch neue und bessere Personalbemessungen in der Psychiatrie Versorgungsmodelle, die sich nach Hause orientieren. Und: Während der Pandemie waren Klinikstationen teils geschlossen; die stationsäquivalente Versorgung konnte hingegen komplett weiterlaufen. Das System scheint krisensicherer.

Was muss weiter auf Station passieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn wir einen Patienten öfter als zweimal am Tag anfahren müssen, ist das Modell nicht mehr sinnvoll, dann holen wir ihn auf Station. Viele akute Krisen werden wir weiter in der Klinik abfangen – Psychosen, schwerste Depressionen oder akute Entgiftungen zum Beispiel. Aber: Das eigentliche Leben fängt wieder an, wenn wir die Menschen entlassen. Und dann fehlt es an ambulanten Behandlungsplätzen, es gibt lange Wartezeiten, die Leute fallen in lange Phasen mit wenig Ansprechpartnern – und dann kommen sie wieder in die Klinik. Diese Probleme können wir mit ambulant und nach Hause orientierten Behandlungen durchbrechen.

Neue Arbeitsmodelle verlangen auch dem Personal etwas ab. Man hat den Eindruck, dass bei Helios das Personal bei solchen Umgestaltungsprozessen nicht mitgenommen wird.

Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich kann für die Psychiatrie des Park-Klinikums sagen: Wir konnten bei allen Verantwortungsträgern Überzeugungsarbeit leisten und so auch Personal halten. Bei uns sind in der Pflege nahezu alle Stellen besetzt.

Man hört auch aus Ihrem Haus, dass das Personal sehr stark ge- oder überfordert wird – unter anderem mit Blick auf die Assistenzärzte.

Wichtig ist doch, hinzuhören und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich bin für maximale Offenheit und habe nach meinem Antritt hier vor fünf Jahren zwei Assistentensprecher eingeführt, die als Vertretung ihrer Gruppe in der Leitungsebene sitzen, die dort gehört werden und Veränderungen aktiv mitgestalten. Und: Wir haben zum Oktober ein neues Dienstsystem installiert. Das macht zwar den jeweiligen Dienst mitunter anstrengender, sorgt aber dennoch für eine Entlastung, weil jeder einzelne Kollege weniger Dienste im Monat leisten muss. Das war auch ein Wunsch aus der Ärzteschaft. Durch eine weitere Änderung zum 1. Januar haben wir in einer Probephase Spät- und Nachtdienst überlappend gestaltet. Auch das soll für Entlastung in Zeiten sorgen, in denen wir besonders viele Patientenzugänge haben. Wir beteiligen die Assistenzärzte und berücksichtigen ihre Anliegen. Trotzdem ist das ein absolut anstrengender Job, und natürlich kommt es auch mal vor, dass ärztliche Kollegen mit Verweis auf den Arbeitsdruck das Haus verlassen. Aber es gibt eine große Bewerberliste und kein Problem mit Nachbesetzungen.

Sie können es sich also leisten, Personal zu den Leuten nach Hause zu schicken?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist keine Frage des „sich leisten“ – vielmehr eine gute Verknüpfung von neuen Versorgungsmodellen und Berücksichtigung von Personalinteressen. Der Anfang der stationsäquivalenten Behandlung war wirklich schwierig. Man musste mutig sein und Strukturen anders denken. Es wollen aber auch nicht alle Beschäftigten in den gewohnten Strukturen weiterarbeiten. Vor allem für Personal in der Psychiatrie ist es wichtig zu wissen, was die Menschen zuhause beschäftigt. Und es geht auch um Arbeitszeitgestaltung. Wir bekommen Bewerbungen für genau diesen Bereich.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Man darf das nicht rosarot sehen; die stationsäquivalente Behandlung ist nicht der Heilsbringer. Der Ansatz ist aufwendig und erfordert ein Umdenken. Aber er ist näher beim Patienten und beim Personal. Man verdient damit keine goldene Nase – mit der herkömmlichen Behandlung auf Station aber auch nicht.

Wie weit ist dieses Modell verbreitet?

Die Versorgungsform ist erst seit 2018 in Deutschland möglich. Es sind derzeit rund 60 psychiatrische Häuser, die das machen. Das Helios-Parkklinikum gehört dazu – als einziges in Sachsen. In Süddeutschland ist das Modell am Weitesten verbreitet.