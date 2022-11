﻿Wie die Eisenbahn ein Leipziger Gebiet teilt und den Aufschwung bringt

Leipzig. Wer an Reudnitz denkt, kommt schnell auf die Brauerei. Deren Geschichte reicht bis 1862 zurück. Doch Reudnitz, am 1. September 1248 erstmals erwähnt, ist wesentlich älter. Der Markgraf von Meißen, Heinrich III., hatte dem Benediktinerinnen-Kloster St. Georg Land zugebilligt.

Wie viele Dörfer rund um Leipzig, ist Reudnitz slawischen Ursprungs, wobei der Name einst wohl so viel wie Urbarmachung bedeutete. Andere Quellen reden vom Erz. Der ursprüngliche Kern des Ortes lag im Bereich der heutigen Kohlgartenstraße.

Im Jahr 1525 kaufte der Rat der Stadt Leipzig das Dorf Reudnitz ebenso wie das benachbarte „Tutzschendorf“, auch „Titzschendorf“ – die Nachbarsiedlung. In beiden Dörfern existierten damals 14 Bauerngüter. In den folgenden Jahrhunderten verschmolzen die beiden Siedlungsbereiche miteinander.

Nach dem Siebenjährigen Krieg ließen sich viele reiche Leipziger in Reudnitz Landhäuser errichten. Und es entstanden verschiedene Ausflugsgaststätten. Der Aufschwung kam Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung, bereits 1849 hatte der Ort 3765 Einwohner. 1855 wurde beispielsweise eine Fabrik für Näh- und Druckmaschinen in der Mühlstraße gegründet.

Aus Landhaus wird Straßenbahnhof

Der Straßenbahnhof Reudnitz in der Dresdner Straße 78 um 1910. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum / Hermann Walter Sammlung

Am 18. Mai 1872 eröffnete die Leipziger Pferde-Eisenbahn-Actiengesellschaft ihre erste nach Reudnitz führende Strecke. Aus dem Landhaus des Verlegers Hofmeister entstand der erste Leipziger Straßenbahnhof. Hier verkehrten zunächst Pferdebahnen, die ab 1897 durch elektrische Straßenbahnen ersetzt wurden. 1874 entstand mit dem Eilenburger Bahnhof schließlich ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Durch die Gleise, auf denen Züge von Leipzig nach Eilenburg fuhren, wurde Reudnitz „geteilt“. Auf beiden Seiten siedelten sich Unternehmen an – in Folge der Nähe zum Graphischen Viertel auch viele Firmen aus der Verlags- und Druckereibranche. 1887 gab es 77 Fabriken, in denen 4772 Menschen beschäftigt waren – das kann lediglich der Industriestandort Plagwitz toppen.

Das Foto ist vermutlich am ersten Tag des elektrischen Betriebes der Linie (2. März 1897) aufgenommen worden. Die Bahn fuhr vom Augustusplatz über Reudnitz nach Anger-Crottendorf. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Viel Industrie und Wohnungsbau

Die neogotische Markuskirche mit ihrem markanten Turm an der Dresdner Straße wurde in den Jahren 1882 bis 1884 gebaut. Sie existiert nicht mehr, da sie 1978 wegen Baufälligkeit gesprengt wurde. Am Stephanieplatz entstand damals sogar ein eigenes Rathaus, das im Zweiten Weltkrieg allerdings zerstört wurde.

Leipzig-Reudnitz, die Riebeckstraße um 1903. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Am 1. Januar 1889 wurde die Gemeinde Reudnitz, die längst mit der Leipziger Ostvorstadt zusammengewachsen ist, in die Stadt Leipzig eingemeindet. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Reudnitz 25 496 Einwohner. Die Gründerzeit brachte auch einen Boom beim Wohnungsbau. Mit der Ausweisung großer Bauareale entwickelte sich Reudnitz zum dichtbevölkerten innenstadtnahen Wohnungsstandort. Gründerzeitliche Miethausareale prägen es ebenso wie genossenschaftlicher und kommunaler Wohnungsbau.

Von ursprünglichen Strukturen des Gassendorfes ist allerdings nicht mehr viel übrig geblieben. Regulierungen und Verbreiterungen entlang der Kohlgartenstraße und der Kapellenstraße, der beiden einstigen Ortskerne, lassen nur noch erahnen, wie es einst entstanden ist. Vieles hat sich verändert. So wurde beispielsweise 1942 der Eisenbahnbetrieb am Eilenburger Bahnhof ganz eingestellt, das Gelände in den Jahren danach überwiegend als Brachfläche vernachlässigt. Inzwischen ist hier mit dem Lene-Voigt-Park eine grüne Fläche für die Erholung entstanden.

