﻿Nicht vor 2025: Wie ein Leipziger auf seine Einbürgerung warten muss

Karim lebt seit sieben Jahren in Leipzig. Sein Asylstatus ist anerkannt, er hat eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, einen guten Job und eine eigene Wohnung. Eigentlich könnte er nun auch deutscher Staatsbürger werden. Allerdings ist die Behörde in Leipzig enorm überlastet.

Leipzig. „Ich liebe Leipzig. Wenn man eine Weile an einem solchen Ort lebt, dann wächst auch etwas im Herzen“, sagt Karim*. Der 35-Jährige ist glücklich in der Messestadt, das merkt man sofort. Er strahlt, wenn er von Freunden erzählt, mit denen er in einer WG im Leipziger Süden zusammenlebt. Er hat den Radsport für sich entdeckt, ist mehrmals in der Woche mit Gleichgesinnten zur gemeinsamen Ausfahrt unterwegs. Auch in den Parks der Stadt verbringt er viel Zeit, hat dort irgendwann auch eine Familie kennengelernt. „Wir sind inzwischen eng befreundet, besuchen uns oft. Man könnte sagen, ich habe heute auch zwei deutsche Omas“, sagt er und lacht. Denn ursprünglich stammt Karim aus Syrien.

Sieben Jahre ist es her, als er als junger Mann nach Leipzig kam. „Ich kannte die Stadt vorher gar nicht, wir sind 2015 aus dem Krieg geflohen und irgendwann in der Notunterkunft der Grube-Halle angekommen“, erinnert er sich. Damals war vieles provisorisch, die Hilfe in der Leipziger Zivilgesellschaft aber groß. Weil er schnell in eine WG mit deutschen Mitbewohnern umziehen konnte, ging es mit Integration und Sprache bei ihm ziemlich fix. „Meine deutschen Mitbewohner sagen heute im Spaß oft: Karim, du bist ja schon voll der Alman geworden.“ Das ist ein Slangwort – und umschreibt etwas spöttisch den spießigen Teil des hiesigen Kulturkreises.