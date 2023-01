﻿Stau-Ranking: In Leipzig stauen sich mehr als nur Autos

Leipzig. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, dass sich Leipzig im Stau-Ranking noch weiter vorarbeiten wird. Denn die Stadtverwaltung unternimmt derzeit alles, dass dies gelingt: Neue Straßen werden praktisch nicht mehr gebaut. Und im Hauptstraßennetz werden auf immer mehr Trassen die Fahrspuren halbiert; für breitere Straßenbahnen oder neue Radfahrspuren.

Mit der geplanten Einrichtung weiterer Fahrradspuren auf dem Promenadenring könnte es Leipzigs Stadtväter sogar gelingen, bald den am meisten staugefährdeten Straßenabschnitt der Republik in ihren Mauern zu etablieren. Dort können Autos schon jetzt nur noch durchschnittlich 26 Stundenkilometer fahren; der Abstand zum republikweiten Stau-Spitzenreiter Münchner Ring beträgt nur noch schlappe acht Stundenkilometer.

Geschwindigkeit könnte noch weiter sinken

Und vielleicht gelingt es dem Rathaus so, die entnervten Autofahrer tatsächlich alle aufs Fahrrad zu zwingen. Dann könnten die Geschwindigkeiten in Leipzig noch weit deutlicher sinken. Der Wirtschaftsverkehr würde dann zwar endgültig zum Erliegen kommen. Böse zu Ende gedacht hätten die Mitarbeiter der Leipziger Stadtkämmerei dann auch deutlich weniger zu tun: Weil es dann weniger Steuereinnahmen gäbe, müssten sie viel weniger rechnen.

In Leipzig stauen sich nicht nur die Autos. Die Weichen in der Verkehrspolitik werden gerade an zu vielen Stellen auf Stillstand gestellt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Oder man will künftig bewusst auf Jobs und Wirtschaftswachstum verzichten. Das wäre dann aber wirklich eine absolut verkehrte Welt.