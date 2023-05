Mechanische Meisterwerke: Die schönsten Bilder vom Steampunk-Picknick in Leipzig

Leipzig. Es raucht und dampft, kleine Rädchen und mechanische Finessen im kleinen und großen Detail veredeln die Kleider: Beim Steampunk-Picknick zum Wave-Gotik-Treffen ist jedes Gewand eine Entdeckung.

Steampunk hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einer eigenen Subkultur entwickelt. Die Besonderheit: Oft finden sich mechanische Elemente und Anekdoten in der Kleidung oder den Accessoires der Steampunker – besonders auffällig sind unter anderem die Brillen und Uhrwerke, die sich oft wieder finden und typische Elemente sind. Auch beim Steampunk-Picknick im Deutschen Kleingärtnermuseum in Leipzig lässt sich davon das ein oder andere sehen.

Das WGT findet in diesem Jahr bereits zum 30. Mal in Leipzig statt. Highlights sind unter anderem auch das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park und der Leichenwagen-Korso in der Innenstadt. Das Festival findet das ganze Pfingstwochenende statt.

LVZ