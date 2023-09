„Sterneküche macht Schule“ – Spitzenkoch kommt nach Leipzig

Leipzig. Spitzenkoch Stefan Marquard schafft mit Kindern an der Paul-Robeson-Schule in Leipzig-Wahren/Lindenthal eine Basis für eine gesunde Ernährung. Im Rahmen des Präventionsprojektes der Knappschaft „Sterneküche macht Schule“ bringt der Koch den Kindern am 18. September nicht nur das Thema des gesunden Essens nahe, sondern hat auch die Intention, das Essensangebot an der Schule sowie die Qualität der Mahlzeiten zu verbessern.

Mit dem Kochtraining, das Marquard bereits an über 100 Schulen gemeinsam mit dem Küchenteam und den Kindern durchgeführt hat, soll erreicht werden, dass Kinder Gefallen am Kochen frischer Speisen finden. „Wir wollen eine junge Generation, die wieder Bock auf Kochen hat!“, so Marquard. Auch ihre Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden sollen sich durch eine ausgewogene Ernährung im Schulalltag verbessern. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch äußerte: „Als Gesundheitsministerin appelliere ich an alle Verantwortlichen, nicht dabei nachzulassen, die Kita- und Schulverpflegung gesund und ausgewogener zu gestalten“, wie der Medienservice Sachsen bekannt gibt.

Gesund im Alltag

Unter dem Motto: „Weg vom Einheitsbrei – ran an die Frischeküche!“ wird das Küchenteam innerhalb des Projektes in Abläufen sowie Einsatzweisen geschult. Unter anderem sollen die Bereitstellung von Rezepten und die Erstellung eines individuellen Programms für die tägliche Essenszubereitung erreichen, dass die Schulen auch zukünftig eine gesunde und reichhaltige Ernährung sicherstellen können. Auch der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Aspekt des Projekts.

Während des Schulbesuches steht auch das frische Kochen selbst auf dem Einsatzplan. Die Kinder helfen dabei in vollem Umfang mit: würzen die Speisen, schnippeln das Gemüse und rühren in den Töpfen. In der Paul-Robeson-Schule erwarten die Kinder und das Küchenteam die Zubereitung einer gesunden, veganen Pausenschnitte mit veganen Aufstrichen. Zudem werde demonstriert, wie Fisch, Fleich und Geflügel alternativ gegart werden können, wie Diana Kunze, Pressesprecherin der Knappschaft, mitteilte. Zum Abschluss wird das frisch zubereitete Mittagessen von Lehrern, Eltern und den Kindern verkostet.

