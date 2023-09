Steigende Asylzahlen: Sind Sachsens Kommunen überfordert?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

vom einstigen Bundespräsidenten Joachim Gauck stammt der vielzitierte Satz: „Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.“ Gesagt hat ihn Gauck 2015, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Seitdem haben sich Politiker quer über fast alle Parteigrenzen wiederholt mit der immer gleichen Absichtserklärung: Soweit wie damals dürfe es nicht noch einmal kommen.

Doch jetzt steigen die Flüchtlingszahlen wieder, die Fälle von Schleuserkriminalität nehmen zu. Im Grenzgebiet von Sachsen zu Tschechien und Polen waren es zuletzt an einem einzigen Tag über 480 Flüchtlinge, die die Bundespolizei aufgriff. Ernüchternd sagte ein Bundespolizist in der Reportage meiner Kollegin Denise Peikert: „Es ist schon so, dass wir die Nadel im Heuhaufen suchen.“

Besonders in Sachsen, wo im nächsten Jahr Stadt- und Gemeinderäte sowie der Landtag neu gewählt werden, ist die politische Sorge groß vor einer neuen Krise. Gradmesser, wie schlimm es wirklich ist, sind dabei die Turnhallen, schreibt LVZ-Landeskorrespondent Kai Kollenberg in seiner Analyse. Sollten die Turnhallen erneut als Geflüchteten-Notaufnahme mit Feldbetten belegt werden müssen, dann befürchten vor allem Bürgermeister und Landräte ein Kippen der Stimmung.

Entsprechend ist bereits jetzt der Ton vor Ort rau und die Wortmeldungen drastisch. So sagt Erzgebirgs-Landrat Rico Anton:

Es funktioniert nicht mehr. Es liegt nicht am guten Willen: Wir saufen hier ab. Rico Anton. Landrat im Erzgebirgskreis zu den weider steigenden Flüchtlingszahlen

Vogtland-Landrat Thomas Hennig (CDU) pflichtete ihm am Wochenende bei: Die Kommunen seien am Rande ihrer Leistungsfähigkeit, sagte Hennig. „500 und mehr Flüchtlinge an einem Tag allein in Sachsen, das kann nicht gut gehen.“ In Deutschland gingen derzeit mehr als ein Viertel der EU-Asylanträge ein. „Die Bundesinnenministerin sollte weniger hessischen Landtagswahlkampf, sondern mehr ihren bundespolitischen Job machen und Grenzkontrollen zur raschen Eindämmung der Migrationsströme auch in Sachsen zulassen.“

Angesichts der aktuellen Lage hat im Vogtlandkreis jetzt sogar ein Krisenstab Asyl unter Beteiligung von Landes- und Bundespolizei die Arbeit aufgenommen. Ziel ist, die Unterbringung von Asylbewerbern zu koordinieren. „Die Flüchtlingszahlen sind in den vergangenen Wochen dramatisch gestiegen“, konstatierte Hennig. Und: „Das Nichtstun der Bundesregierung verschärft die Lage zusehends.“ Die von Gauck einst erwähnten Möglichkeiten, so scheint es, sind derzeit besonders endlich.





Bild des Tages

Harter Kampf, leider ohne Erfolg: Die RB-Frauen konnten bei ihrer Bundesliga-Premiere am Sonntag beim 1. FC Köln noch keine Punkte mitnehmen. Beim "Effzeh" unterlagen die Leipzigerinnen knapp mit 1:2. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Bundesliga-Premiere für die RB-Frauen: Der Spielbericht aus Köln und weitere Eindrücke vom ersten Auftritt der Leipzigerinnen im Fußball-Oberhaus Der Spielbericht aus Köln und weitere Eindrücke vom ersten Auftritt der Leipzigerinnen im Fußball-Oberhaus lesen Sie hier

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Tag der offenen Tür für Besucher in der JVA Leipzig: Rosenbeete, Tischtennisplatten, Beachvolleyballplatz – wer sich beim „Tag der Öffentlichkeit“ fragte, ob es den Gefangenen zu gut geht, der bekam eine eindeutige Antwort. Vom Gefängnis-Chef persönlich. Rosenbeete, Tischtennisplatten, Beachvolleyballplatz – wer sich beim „Tag der Öffentlichkeit“ fragte, ob es den Gefangenen zu gut geht, der bekam eine eindeutige Antwort. Vom Gefängnis-Chef persönlich. LVZ-Reporterin Antonie Rietzschel war vor Ort und hat erstaunliche Eindrücke mitgenommen.

Der Baustellen-Sommer geht in die Verlängerung: Im Leipziger Südwesten wird ab kommender Woche auf zwei neuen Baustellen gearbeitet. Wo sonst noch im Stadtgebiet gewerkelt wird und welche Straßen zu Staufallen werden können, l Im Leipziger Südwesten wird ab kommender Woche auf zwei neuen Baustellen gearbeitet. Wo sonst noch im Stadtgebiet gewerkelt wird und welche Straßen zu Staufallen werden können, l esen Sie in unserem Baustellen-Überblick.

Die besten Pilz-Orte in der Region Leipzig: In der kommenden Woche soll es öfter regnen. Das freut Pilzsammler, denn dann geht‘s erst richtig los im Wald. Doch wo gibt es in Nordsachsen, Mittelsachsen, dem Landkreis Leipzig und der Region Altenburg gute Orte zum Pilze sammeln? Wie kommt man dort hin? Und welche Sorten lassen sich finden? In der kommenden Woche soll es öfter regnen. Das freut Pilzsammler, denn dann geht‘s erst richtig los im Wald. Doch wo gibt es in Nordsachsen, Mittelsachsen, dem Landkreis Leipzig und der Region Altenburg gute Orte zum Pilze sammeln? Wie kommt man dort hin? Und welche Sorten lassen sich finden? Die wichtigsten Informationen im Überblick

Das war sonst noch wichtig

Das wird morgen wichtig

Aktionstag „Leipzig drückt“: Zum Start der bundesweiten Woche der Wiederbelebung gibt es in Leipzig eine Auftaktveranstaltung mit Oberbürgermeister Burkhard Jung. Unter anderem soll eine Reanimationssituation demonstriert werden. Die Woche der Wiederbelebung findet bis zum 24. September 2023 statt.

Bleibt die Rockergruppe Bandidos West Central verboten? Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt ab Montag über das Verbot. Das Bundesinnenministerium hatte mit Bescheid vom 7. Juli 2021 den Verein verboten und aufgelöst

Ich wünsche Ihnen einen wärmenden Spätsommerabend und einen gelingenden Start in die neue Woche.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur.

Abonnieren Sie auch

Die Rückfallzieher

Die Rückfallzieher - ab jetzt wieder jede Woche neu als Podcast hören. © Quelle: P. M. Hoffmann

RB Leipzig, Fußball und die Welt: Der Podcast „Die Rückfallzieher“ mit Guido Schäfer und Meigl Hoffmann ist in die neue Saison gestartet. Hören Sie jetzt die neueste Folge exklusiv bei LVZ+. Das Abo können Sie auch gratis testen.

Hier abonnieren

LVZ