﻿Steigende Erdgaspreise – Ursachen und Folgen für die Leipziger

Warum ist Erdgas momentan so teuer, und was bedeutet das jetzt für die Leipzigerinnen und Leipziger? Hier die wichtigsten Fakten zu Ursachen der Krise, zu Kosten und Energieeinsparmaßnahmen.

Leipzig. Der Höhenflug der Erdgaspreise verunsichert zunehmend die Verbraucher. Warum explodieren die Preise eigentlich? Wie setzt sich der Gaspreis zusammen? Warum wissen die meisten Leipziger noch gar nicht, welche finanziellen Forderungen im Herbst und Winter konkret auf sie zukommen? Was unternimmt die Politik, um die Belastungen der Menschen zu verringern? Und was bringen Energieeinsparungen? Hier ein aktueller Überblick.

Warum klettert der Erdgaspreis auf Rekordniveau?

Schon Ende vergangenen Jahres begann der drastische Anstieg der Erdgaspreise. Das lag zunächst daran, dass nach monatelangen Corona-Einschränkungen der Wirtschaftsmotor wieder ansprang und der Energiebedarf dadurch sprunghaft zunahm und somit die Nachfrage das Angebot überstieg. Am 24. Februar 2022 überfiel Russland dann die Ukraine. Seitdem setzt die russische Regierung Erdgas als Waffe gegen den Westen ein, der die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren finanziell und militärisch unterstützt. Bis dahin stillte Deutschland mehr als die Hälfte seines Erdgasbedarfs über Pipelines aus Russland. Die Lieferungen gingen seit Kriegsbeginn schrittweise zurück, liegen jetzt noch bei 20 Prozent der vereinbarten Menge. Nach Wartungsarbeiten im Juli will der russische Staatskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 vom 31. August bis 2. September erneut wegen Instandhaltungen unterbrechen. Danach sollen täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter durch die Röhre fließen, was 20 Prozent der Maximalleistung entspricht. Gasimporteure versuchen seit Wochen, die aus Russland ausbleibenden Mengen auf den internationalen Märkten zu beschaffen, um einerseits den laufenden Bedarf sicherzustellen und andererseits die Gasspeicher für den Winter zu befüllen. Das gelingt allerdings nur zu deutlich höheren Einkaufspreisen. In der vergangenen Woche lag der durchschnittliche Preis pro Megawattstunde Erdgas bei 251 Euro. Im vergangenen Jahr hatten die Leipziger Stadtwerke diese Menge noch für 20 Euro bekommen.

Wie kommt die Entwicklung der Gaspreise in Leipzig an?

Die meisten Kunden der Stadtwerke spüren es noch gar nicht im Portemonnaie, weil sie noch zu alten Tarifen beliefert werden. Allerdings appellierte Stadtwerke-Chef Karsten Rogall schon vor Wochen im LVZ-Interview an die Bürger, vorsorglich Geld für künftige Energielieferungen zur Seite zu legen. Bislang merken nur die wenigen Kunden, die in der monatlich kündbaren Grundversorgung der Stadtwerke sind, etwas von der Preisentwicklung. Wer schon vor dem 1. Januar dieses Jahres in der Grundversorgung war, zahlt derzeit brutto – also einschließlich Mehrwertsteuer – 8,33 Cent pro Kilowattstunde, wer erst nach dem Jahreswechsel abschloss, löhnt seit März bereits 15,31 Cent. Sondervertragskunden mit längeren Laufzeiten (Bestpreis, Abschluss 19/20) werden sogar noch für 6,44 Cent beliefert.

In der vergangenen Woche hatten die Stadtwerke den neuen Tarif für ihre Grundversorgung ab 1. Oktober veröffentlicht. Dieser erhöht sich dann auf 23,66 Cent; die zwischenzeitlich angekündigte Mehrwertsteuersenkung ist darin aber noch nicht enthalten.

Neuverträge mit Preisgarantie schließen derzeit kaum noch Versorger ab – und wenn ja, dann mit hohen Risikoaufschlägen. Wer beispielsweise derzeit bei den Stadtwerken einen Vertrag über eine Laufzeit von zwölf Monaten mit Preisstabilität eingeht, bezahlte am Dienstag für die Kilowattstunde schon 38,66 Cent – gut 25 Prozent mehr als noch vor einer Woche. Das sind bei einem Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 14.000 Kilowattstunden 5412,40 Euro im Jahr. Zum Vergleich: Wer als Sondervertragskunde nach dem Bestpreis-Modell abgerechnet wurde, kam bislang bei diesem Verbrauch auf 901,60 Euro im Jahr. Die Stadtwerke wollen im November mit aktualisierten Konditionen für ihre Sondervertragskunden an die Öffentlichkeit gehen.

Die Zusammensetzung des Erdgaspreises: So hat sich seit dem Jahr 2012 der Preis einer Kilowattstunde Erdgas für Haushalte in einem Mehrfamilienhaus in Deutschland entwickelt. © Quelle: LVZ/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

Warum weiß noch nicht jeder, wie hoch sein Gaspreis im Winter sein wird?

Viele Versorger haben noch keine neuen langfristigen Tarife veröffentlicht, weil sich die Rahmenbedingungen immer noch ändern. Vergangene Woche erst wurden die Gasumlagen festgelegt, die ab 1. Oktober auf jede verbrauchte Kilowattstunde aufgeschlagen werden. Außerdem wurde die Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent angekündigt, die allerdings noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden muss. Im Regelfall sind Verbraucher zudem Sondervertragskunden. Das heißt, sie schließen mit ihrem Gasversorger über einen festen Zeitraum, meist ein bis zwei Jahre, einen Vertrag über die Erdgaslieferung ab. In dieser Zeit bleibt der Kilowattstundenpreis stabil – ausgenommen sind Änderungen durch den Gesetzgeber, etwa bei Steuern und Abgaben. Erst, wenn der Vertrag ausläuft, werden die Konditionen aktualisiert. Das macht gerade der Regionalversorger Mitgas, der seit einigen Wochen seinen Kunden bereits neue Vertragsangebote unterbreitet. Er wird diese allerdings wegen der sich ändernden Rahmenbedingungen überarbeiten müssen. Derzeit bekommen monatlich Tausende Mitgas-Kunden Angebote mit neuen Konditionen zu Kilowattstundenpreisen von 23 Cent und mehr. Das führt dazu, dass die Kunden das vier- bis fünffache ihres bisherigen monatlichen Abschlags zahlen müssen.

Was unternimmt die Politik gegen die Preisexplosion?

Die Bundesregierung will allen Beschäftigten in Deutschland eine Energiepreispauschale von 300 Euro zukommenlassen, die dem Vernehmen nach im September mit dem Lohn ausgezahlt werden soll – und versteuert wird. Vergangene Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, dass die Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf sieben Prozent gesenkt wird, was aber über die Kompensation der Gasumlagen hinaus kaum Erleichterungen für die Verbraucher bringt. Außerdem plant die Bundesregierung ein weiteres Entlastungspaket, über dessen Inhalt sie sich allerdings bislang in Schweigen hüllt. Die bisherigen Maßnahmen reichen bei Weitem nicht, um den Preisanstieg um mehrere tausend Euro im Jahr pro Haushalt wirksam zu dämpfen.

Welche Energieeinsparungen fordert der Gesetzgeber?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant zwei Verordnungen mit Energiesparmaßnahmen. Die erste soll in dieser Woche vom Bundeskabinett beschlossen werden. Sie sieht unter anderem vor, dass der Großteil der öffentlichen Gebäude nur bis 19 Grad Celsius geheizt werden soll. Bisher lag die empfohlene Mindest­temperatur laut Ministerium bei 20 Grad Celsius. Für Kliniken, Pflege­einrichtungen oder andere soziale Einrichtungen soll die neue Regelung nicht gelten.

Flure sollen gar nicht mehr beheizt, beleuchtete Werbeanlagen von 22 bis 6 Uhr abgeschaltet werden. Einzelhändler sollen zudem ihre Ladentüren nicht dauerhaft geöffnet halten. Ziel ist nicht nur, weniger Gas zum Heizen zu verbrauchen, sondern auch zur Stromproduktion einzusetzen. Erdgas trägt immerhin noch zu rund 15 Prozent zur Stromproduktion bei. Um eine Gasmangellage zu vermeiden, in der dann die Gaszuteilung rationiert werden würde, muss Deutschland 20 Prozent seines Gasverbrauchs einsparen. Bislang liegen die Einsparungen erst bei fünf bis acht Prozent.

Wie können Verbraucher ihre Gasrechnung reduzieren?

Wer Geld sparen will, wird letztlich nicht umhinkommen, die Raumtemperatur zu senken oder auf der Heizen einzelner Räume ganz zu verzichten. Eine Absenkung der Raumtemperatur in Wohngebäuden und Arbeitsstätten um durchschnittlich zwei Grad Celsius können nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums den deutschen Gasverbrauch um etwa drei Prozent mindern. Klauseln in Mietverträgen, die eine bestimmte Mindesttemperatur vorsehen, will die Bundesregierung daher mit ihren Energieeinsparverordnungen vorübergehend aussetzen. Wer noch rechtzeitig einen Handwerkertermin bekommt, solle auch seine Heizung noch überprüfen lassen, denn korrekte Einstellungen reduzieren ebenfalls den Gasverbrauch. Eigenheimbesitzer, die mit dem Gedanken spielen, eine Wärmepumpe oder Solarthermieanlage zu installieren, werden aufgrund der langen Lieferzeiten in diesem Jahr damit wohl keinen Erfolg mehr haben.

Welche Energiesparmaßnahmen hat die Stadt Leipzig verhängt?

„Jede kleine Maßnahme zählt!“ – unter diesem Motto hat die Stadt Leipzig bereits einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, die zu einer Reduzierung des Energiebedarfs der Kommune um 15 Prozent führen sollen. Diese sehen bereits eine Absenkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäude auf 19 Grad Celsius vor. Die kommunalen Sporthallen sollen mit Beginn der Heizperiode auf nur noch 15 Grad Celsius erwärmt werden. Die Warmwasserversorgung wird dort eingestellt. In öffentlichen Schwimmbädern wurde die Wassertemperatur von 27 Grad auf 24 Grad Celsius gesenkt. An städtischen Gebäuden wie dem Rathausturm oder dem Völkerschlachtdenkmal bleibt die sogenannte Effektbeleuchtung aus. Über die Raumtemperatur in Kindertagesstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen hat die Stadt noch keine Entscheidung getroffen. Eine generelle Schließung von Kulturhäusern und Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder ist bislang nicht vorgesehen – müsste es dazu kommen, soll der Stadtrat darüber entscheiden.