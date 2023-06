Klima-Aktivisten vor Gericht und ein Weltstar im Publikum - Das war der Freitag in Leipzig

Zehntausende Demonstrierende stellten sich am 17. Juni 1953 in Leipzig gegen die DDR-Diktatur – und erfuhren die Brutalität des Systems. Die Stadt Leipzig erinnert am Samstag an den Widerstand vor 70 Jahren, der allein in der Messestadt neun Tote und 95 Verletzte zur Folge hatte. Diese Veranstaltungen sind geplant.