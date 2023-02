﻿Mehr Grün statt Beton in Leipzig: Bürger wehren sich gegen Wohnungsbau

Auf einer wild bewachsenen Fläche mit etlichen Bäumen an der Döbelner Straße sollen bald eine Grundschule, Hort, Sporthalle und drei Wohnhäuser entstehen. Das frühere Gewerbeareal gleich neben der Wohnanlage „Klangwerk“ in Stötteritz gehört dem Vonovia-Konzern.

Leipzig. Je enger es in Leipzig wird, umso mehr wächst der Widerstand gegen neue Wohnungsbauprojekte. Mit Petitionen wenden sich Anwohnerinnen und Anwohner jetzt auch gegen zwei Vorhaben in Stötteritz und Lindenau.

In Stötteritz geht es um eine 2,5 Hektar große Fläche nördlich der Döbelner Straße. Zu DDR-Zeiten waren dort Firmen der Galvanik und Fernmeldetechnik sowie eine Tankstelle zu finden. Kurz vor der Jahrtausendwende wurden alle oberirdischen Anlagen abgerissen. Nach Angaben des Stadtplanungsamtes fand jedoch keine Tiefenenttrümmerung statt. Anschließend entwickelte sich auf dem eingezäunten Gelände ein grünes Idyll mit einigen Müllablagerungen. Ein Teil der versiegelten Flächen wird als Sammelplätze für Elektroschrott, Farben-Behälter sowie alte Fahrräder genutzt.

Auch Grundschule, Hort und Sporthalle geplant

Im östlichen Teil (Richtung S-Bahn-Trasse) will die Stadt eine dreizügige Grundschule (16 Meter hoch) mit Hort und Sporthalle bauen. Hinzu kämen der Pausenhof, Sportfreiflächen und eine öffentliche Grünanlage entlang der Gleistrasse, so das Amt. Im westlichen Teil (also genau gegenüber der Wohnanlage „Klangwerk“) sind laut einem Vorentwurf zum Bebauungsplan drei Häuser mit 80 Wohnungen vorgesehen. Knapp ein Drittel davon wären Sozialwohnungen mit großen Grundrissen, also für Familien mit mehreren Kindern gedacht. Die Häuser sollen vier bis sechs Geschosse erhalten, damit die Höhenlinie vom „Klangwerk“ aufnehmen.

Bis auf Höhe der Ecke Döbelner/Oschatzer Straße (links) soll sich das Teilstück für die neue Grundschule, Hort und Sporthalle (rechts) in Stötteritz erstrecken. © Quelle: Jens Rometsch

Im vergangenen Herbst hatte das Amt eine frühzeitige Bürgerbeteiligung gestartet und vor Ort eine Führung für Anwohner organisiert. Mit dabei war seinerzeit auch Sven Heimpold, der anschließend mit weiteren Nachbarn und dem Umweltbund Ökolöwe eine Petition gegen die aktuelle Planung ins Leben rief. „Wir haben bereits 750 Unterstützer für die Petition und hoffen, auf mehr als 1000 Unterzeichner zu kommen, damit sich der Stadtrat intensiver mit dem Thema beschäftigt“, sagte Heimpold der LVZ.

Petenten lehnen Wohnhäuser von Vonovia ab

Die Schule sei aus Sicht der Petenten akzeptabel, auch wenn ihre verkehrstechnische Anbindung sicher große Probleme bereite. Abgelehnt würden hingegen die Wohnhäuser, zumal es im Ostteil des Areals besonders viele Bäume, Sträucher und einige Tümpel gebe, die bedrohten Tierarten Lebensraum bieten. So verweist der Umweltbund BUND, der die Pläne ebenfalls ablehnt, auf Sperber, Grünspecht, Gelbspötter, Gartenrotschwanz, Zauneidechsen, mehrere Fledermaus-Arten und Wildbienen. Es sei mit dem Artenschutz unvereinbar, auf dem Areal 0,8 Hektar Gehölzflächen zu roden. In Leipzig fänden sich gar nicht mehr genug Flächen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Gegenüber der Wohnanlage „Klangwerk“ (rechts) sieht der aktuelle Planungsentwurf einige Biotopflächen sowie drei Häuser mit 80 Wohnungen vor, die Deutschlands größter Vermieter Vonovia errichten will. © Quelle: Jens Rometsch

Grundstückseigentümer ist Deutschlands größter Vermieter Vonovia. Der Konzern würde der Kommune die Flächen für die Schule überlassen, bestätigte Vonovia-Sprecher Matthias Wulff gegenüber der LVZ. „Der ganze Planungsprozess befindet sich noch in einer sehr frühen Phase.“ Laut Stadtplanungsamt wurden vor Ort umfangreiche natur- und artenschutzfachliche Erhebungen vorgenommen, auch die Biotope erfasst und in der Planung berücksichtigt. „Die Biotopeigenschaften weisen zum Teil keine günstigen Lebensraumeigenschaften auf. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden entsprechend ausgeglichen.“ Sofern das Gelände, das sich unweit vom Stötteritzer Wäldchen befindet, überhaupt jemals nachgenutzt werden sollte, müsse dort „eine Beseitigung von Altlasten durch Bodenaustausch erfolgen“.

„Richtige Balance“ für Wiesen an Kuhturmstraße

Weniger kompliziert ist die Sachlage bei einer Petition zu einem Bauvorhaben in Lindenau. Dort hat Anwohner Mike Demmig vorgeschlagen, die Wiesenstreifen zu beiden Seiten der Kuhturmstraße nicht neu zu bebauen, sondern als Park umzuwidmen. Diese Grundstücke gehören zum großen Teil der Stadt Leipzig. Sie wurden (teils nach Abrissen früherer Häuser) als sogenannte Zwischennutzung begrünt, befinden sich aber im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Henricistraße“, der dort Wohnhäuser vorsieht.

Auf beiden Seiten der Kuhturmstraße in Lindenau befinden sich Grünflächen, die als sogenannte Zwischennutzung nach Abrissen von Häusern angelegt wurden. Die Grundstücke gehören überwiegend der Stadt Leipzig, die sie nun teilweise neu bebauen will. © Quelle: Jens Rometsch

Die Erhaltung des Grüns würde die weitere Entwicklung Alt-Lindenaus zu einem klimagerechten Stadtteil befördern, argumentierte Demmig. Zumindest auf einer Seite der Kuhturmstraße müsse das möglich sein. Das Baudezernat verwies jedoch darauf, dass schon Planungsbüros „beispielhafte Strategien für eine richtige Balance zwischen Verdichtung und Freiraum“ auf den kommunalen Flächen entlang der Kuhturmstraße erarbeiten würden. Die Ergebnisse sollen zeitnah vorgestellt werden. Es folge dann ein Abwägungsprozess, bei dem entschieden werde, ob der 2003 beschlossene Bebauungsplan „Henricistraße“ noch mal verändert wird.