Sollen Eltern eine Gebühr zahlen, wenn sie mit ihrem Kind zum Notarzt gehen, obwohl gar kein Notfall vorliegt? Der Vorschlag des Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte findet in der Region Leipzig keine Zustimmung.

Leipzig. Die Notfallversorgung sei nicht für die Pickel am Po der Kinder da, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben – das hat der Solinger Kinderarzt und Verbandspräsident Dr. Thomas Fischbach in einem Zeitungsinterview gesagt. Um Kliniken und Ambulanzen zu entlasten, sei eine Eigenbeteiligung der Versicherten sinnvoll. In Leipzig stößt dieser Vorschlag nicht auf Zustimmung – obwohl es unstrittig ist, dass in den meisten Fällen tatsächlich die normale Sprechstunde helfen könnte.