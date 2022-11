﻿Straße vor russischem Konsulat in Leipzig wird zur Romantschenko-Straße

Die Straße vor dem russischen Konsulat in Leipzig wird künftig nach Boris Romantschenko benannt. Das hat Leipzigs Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Der 96-Jährige ist ein Opfer des Angriffskrieges auf die Ukraine.

Leipzig. Die Leipziger Turmgutstraße wird künftig in Boris-Romantschenko-Straße umbenannt. Das hat der Stadtrat am Mittwoch auf Initiative der Linken mit 33 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen beschlossen. Die Ratsversammlung wollte damit ein „symbolträchtiges Zeichen gegen den Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine“ setzen, wie Linken-Stadträtin Beate Ehms betonte.

Der Ukrainer Romantschenko war Überlebender mehrerer Konzentrationslagers und starb im März beim russischen Angriff auf Charkiw. In der bisherigen Turmgutstraße und künftigen Boris-Romantschenko-Straße befindet sich auch das russische Generalkonsulat. Seit 1914 war der kurze Weg in Gohlis-Süd nach einem Bauerngut benannt, in dessen Nähe der Rats- und Kaufherr Johann Caspar Richter das Gohliser Schlösschen errichten ließ.

Ob die Umbenennung der richtige Weg sei, blieb umstritten. „Für meinen Geschmack beschäftigt sich der Stadtrat zu oft ideologisch motiviert mit Straßenumbenennungen“, so Siegbert Droese (AfD). „Es ist kein Anti-Russland-Antrag. Er unterstützt auch alle die, die sich in der Russischen Förderung für den Abzug der eigenen Truppen und für Frieden einsetzen“, betonte hingegen Ehms. Viele hatten dennoch Bauschmerzen: „Wir haben große Sympathien für die Ukraine. Straßenumbenennungen halten wir aber nicht für die richtige Unterstützung“, sagte Jessica Heller für einige ihrer CDU-Kollegen im Stadtrat.

Das Russische Konsulat in der Turmgutstraße in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Opfer eines russischen Raketenangriffs

Boris Romantschenko (96) kam am 18. März dieses Jahres in seiner Wohnung in Charkiw bei einem russischen Bombenangriff ums Leben. Er war nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1942 als 16-Jähriger zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden. Er überlebte mit Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen vier Konzentrationslager. Als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora setzte sich Romantschenko für das Gedenken an die NS-Verbrechen ein.

Die Zahl der Anwohnerinnen und Anwohner, die nun ihre Postanschrift ändern müssen, wird vom Amt für Statistik und Wahlen mit 13 angegeben. Gewerbebetriebe seien nicht betroffen. Gleichzeitig fiel ein Änderungsantrag von Marcus Weiss (Die PARTEI) durch, stattdessen lieber die Shukowstraße im Schönefelder Osten umzubenennen. Diese erinnert an den sowjetischen Marschall und Verteidigungsminister Georgi Konstantinowitsch Shukow (1896–1974).

