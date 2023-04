Straßenbahn-Unfall am Lindenauer Markt: Fußgänger von Tram erfasst

Leipzig. Ein Unfall mit einer Straßenbahn und einem Fußgänger sorgte am Freitagabend für einen Einsatz von Rettungskräften im Leipziger Westen: Nach ersten Informationen der Polizei sei ein Mann von einer Tram erfasst worden.

Der 44-Jährige habe sich gegen 22.50 Uhr sehr nah an den Gleisen an der Haltestelle Lindenauer Markt aufgehalten. Als die Bahn einfuhr, geriet er zwischen das Fahrzeug und den Bordstein und wurde mehrere Meter mitgeschliffen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nähere Details zur Unfallursache waren am Samstag noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zum Hergang machen, speziell zur Bewegungsrichtung des Fußgängers und zur Fahrweise der Straßenbahn? Hinweise geben Sie bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2850 (tagsüber) sonst 255 – 2910, zu wenden.