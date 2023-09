Anzeige

RATAGS Kunsthandwerkerhaus lädt am 16. und 17. September zum Herbstfest am Rande der Sächsischen Schweiz

Die Familienerlebniswelt in Langenwolmsdorf am Rande der Sächsischen Schweiz bietet ein vielfältiges Programm für große und kleine Gäste sowie Einblicke in die erzgebirgische Handwerkskunst.