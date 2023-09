Straßenbahnunfall in Neulindenau: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Leipzig. Ein unachtsamer Autofahrer hat laut Polizei am Sonntagabend im Leipziger Stadtteil Neulindenau einen Straßenbahnunfall verursacht. Der 31-Jährige war gegen 18.15 Uhr auf der Lützner Straße unterwegs und wollte an der Saalfelder Straße links abbiegen. „Hierbei kam es zur Kollision mit der vorrangberechtigten Straßenbahn, welche mittig in gleiche Richtung fuhr“, so Behördensprecher Chris Graupner.

In der Straßenbahn war eine abrupte Gefahrenbremsung nötig, bei der ein zehnjähriges Kind zu Fall kam und sich leicht verletzte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde zudem das Auto des 31-Jähriges an den Straßenrand geschleudert, wo ein weiterer Pkw geparkt war. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro, so Graupner weiter.

