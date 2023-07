﻿Leipzig, Stadt der Straßenmusiker: Ein Tag zwischen Melancholie und scheppernden Drums

Leipzig. Vaz hat weder Instagram noch Facebook. Berühmt ist er trotzdem. Jedenfalls in Leipzigs Fußgängerzone kennt man ihn. Alle paar Hundert Meter macht der 25-Jährige aus dem polnischen Posen wieder Halt. Dann breitet er seine 13 rostigen Töpfe und Backbleche vor sich aus, zückt die Drumsticks. Und schon legt er los.

In Leipzigs Fußgängerzonen blüht die Straßenmusik auf. Neben hochprofessionellen Musikstudenten oder jungen Schülerinnen, die sich etwas Taschengeld dazuverdienen, machen viele Musizierende auch auf ihrer Europatour in Leipzig Halt.

Drummer Vaz aus Polen in der Petersstraße in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Probeweise im Rathaus vorspielen muss man in Leipzig nicht

Ein Grund dafür ist auch die liberale Straßenmusikpolitik der Stadt. Leipzig ist dem Thema sehr aufgeschlossen: Straßenmusik trage „zu einer lebendigen, vielfältigen Atmosphäre bei, vor allem in der Innenstadt von Leipzig“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Regeln gibt es natürlich auch im Leipzig, im Prinzip sind es drei: Musiziert werden darf nur zwischen 10 und 13 Uhr und von 15 bis 22 Uhr. Es darf dabei kein Verstärker benutzt werden (und wenn, dann nur ein sehr kleiner mit maximal 20 Watt). Ein probeweises Vorspielen vorab im Rathaus, wie es etwa in München der Fall ist, gibt es in Leipzig nicht.

Die dritte, vielleicht außergewöhnlichste Regel in Leipzig: Jeder Musiker darf nur 30 Minuten am selben Ort bleiben. Dann muss man mindestens 200 Meter weiter ziehen. So soll jedem die Chance auf einen der ganz begehrten Plätze auf der Achse Grimmaische und Petersstraße gewahrt bleiben. Außerdem sollen Händler und Anwohner auch nicht den immer selben Klängen ausgesetzt sein.

Etwas weiter die Grimmaische Straße hinauf steht Peter Schmidts, Künstlername Schmiterpedt, ein 29-jähriger Däne, dessen größtes Vorbild Bob Dylan ist. Das sieht man ihm gleich an: Umgehängte Westerngitarre, eine Mundharmonika vor dem Gesicht. Hinter dem lässigen, weißen Hemd kommen Totenkopftattoos zum Vorschein.

Die große Frage: Mit Geld im Hut starten – oder ohne?

Reportage Straßenmusik in Leipzig. Straßenmusiker Piet Smith aus Dänemark in der Petersstraße in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Nach einem Song zückt er sein grünes Moleskine-Notizbuch. „Darin notiere ich Ideen für meine Texte, die mir beim Spielen einfallen“, sagt er. „Die Melodien entstehen ganz von allein in meinem Kopf.“ Jetzt schreibt er folgenden Satz in sein Büchlein: „Warum läuft der Mensch auf zwei Beinen?“

In seiner Heimat Kopenhagen arbeitet Schmidt eigentlich als Musiker in einem Restaurant. Nun tourt er aber durch ganz Europa, will noch bis Sizilien kommen. Die Straßenmusik ist für ihn kein Geld-Job, sondern eher ein Lebenstraum, für den er draufzahlt. An einem durchschnittlichen Tag verdient Schmidt vielleicht 30 Euro. „An einem guten sind es 50 Euro“, sagt er. An Regen- und Feiertagen macht er frei. Das Geld reiche gerade für zwei Mahlzeiten und seine Unterkunft im Airbnb, das er mit zwei Argentiniern in Leipzig angemietet hat.

Egal, welchen Straßenmusikern man fragt, sie alle beschäftigt eine Frage: Sollte man mit etwas Geld im Hut beginnen? Oder einfach einen leeren Hut aufstellen? Schmidt glaubt, dass es Unglück bringt, selbst Geld hineinzulegen. Nur in Thailand und Vietnam, wo er vor einigen Monaten herum tourte, sei es nötig. „Die Leute wissen sonst nicht, was sie machen sollen“, sagt er.

„Ich bin kein melancholischer Gitarrist“

Reportage Straßenmusik in Leipzig. Drummer Vaz aus Polen in der Petersstraße in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Leipzig ist nicht nur wegen seiner liberalen Regeln bei Straßenmusikern beliebt. Sondern auch, weil sich in der Stadt ohnehin vieles um Musik dreht. „Das kann auch einschüchtern“, sagt Schmidt. Wenn Musikstudenten mit Instrumenten auf dem Rücken vorbeikommen, werde er nervös. Gegen 17 Uhr packt der Däne dann ein. Es sei, für Leipziger Verhältnisse, ohnehin schon zu spät, sagt er. „Leipziger sind morgens spendabel“, erklärt Schmidt. „In Berlin ist es umgekehrt, da muss man abends spielen.“ Bevor es Richtung Sizilien geht, will er noch einige Wochen in Leipzig bleiben.

Genau wie der polnische Schlagzeuger Vaz, der nun an der Hugendubel-Filiale in der Petersstraße sein Drumset aufgeschlagen hat. Hundert Meter Luftlinie sind es von hier zur Thomaskirche. Er habe die Töpfe alle im Müll gefunden, sagt er. Nur einen kaufte er auf einem rumänischen Flohmarkt, für fünf Cent. Für ihn sind die Töpfe unbezahlbar, er macht sie zu Geld. Nach einer weiteren, intensiven dreiminütigen Improvisation, drückt ihm ein australischer Tourist 20 Euro in die Hand: „That was fucking amazing!“

Er wolle um jeden Preis unterhalten, bloß nicht langweilen sagt Vaz. Dann zeigt er die Straße hoch, wo der Däne Schmiterpedt gerade noch Gitarre gespielt hat und sagt: „Ich bin kein melancholischer Gitarrist, den die Leute eher im Augenwinkel wahrnehmen.“

„Wenn es mich nicht mehr glücklich macht, höre ich auf“

Wenn Vaz spielt, wird es laut, sehr laut. Schnell bildet sich ein Kreis um ihn, die Leute bleiben stehen – beeindruckt, welche schnellen Rhythmen der junge Pole ein paar Blechtöpfen entlockt. Ob sich Straßenmusik im legalen Rahmen bewegt, bemisst sich laut Stadt Leipzig auch daran, ob sie „als angenehme Bereicherung empfunden“ wird. Anders gesagt: Würde bei Vaz niemand stehen bleiben, wären seine rostigen Töpfe gar keine Kunst, sondern nur ein Haufen Blech. Jedenfalls in den Augen des Ordnungsamts, das Straßenmusikern auch mal Platzverweise erteilen kann.

Auch Vaz will noch länger in Leipzig bleiben. „Es ist schön, dass die Regeln hier sehr flexibel sind“, sagt er. „So begreife ich mein Leben ganz allgemein – ich habe keine riesigen Träume, ich verfolge keinen großen Plan, ich will flexibel bleiben.“ Dazu gehört auch, dass Vaz sich beinahe vollständig als Freeganer ernährt. Das heißt: Er gibt so gut wie kein Geld für Essen aus. „Es ist unglaublich wie viel Essen in Deutschland weggeschmissen wird“, sagt er. „Auf dem Markt bekommt man abends immer etwas umsonst, wenn man die Händler kennt. In manchen Supermärkten auch.“

Oft, sagt Vaz, wisse er gar nicht, was er am nächsten Tag machen wolle. Dann tue er, was er liebt: „Ich setze mich auf die Straße und schwitze mir für drei Minuten den Arsch ab. Und dann noch mal. An dem Tag, an dem mich das nicht mehr glücklich macht, höre ich sofort damit auf.“

