Neue Aufnahmen von Leipzig: Google Street View aktualisiert seine Karten

Leipzig. Die ganze Welt kann nun einen virtuellen Spaziergang durch Leipzig machen: Mit Google Street View – der Kartenansicht, die die Vogelperspektive verlässt –ist jetzt ein Großteil der Messestadt erlebbar. Seit Dienstag lädt Google nach und nach neue Aufnahmen hoch.

Bis vor Kurzem gab es von Leipzig nur Bilder von 2008 und 2009, auf denen die Stadt an einigen Stellen kaum wiederzuerkennen war. Google hat diese jetzt durch neue Aufnahmen aus dem Jahr 2022 ersetzt. Außerdem sind erstmals Bilder des ländlichen Raums rund um Leipzig in Street View zu sehen.

Neue Aufnahmen in der Stadt, erstmals Aufnahmen außerhalb der Stadt

Seit Juni macht Google neue Aufnahme-Fahrten in mehreren deutschen Städten. Sie sollen noch bis Oktober dauern. Momentan ist Leipzig im August 2022 zu sehen, die 15 Jahre alten Bilder sind nicht mehr einsehbar.

Neu ist außerdem, dass auch Orte um Leipzig erfasst sind – wenn auch spärlich. In Zwenkau, Borsdorf und Delitzsch sind nur wenige Hautpverkehrsstraßen zu sehen, während einige Kleinstädte und Dörfer in Sachsen-Anhalt schon vollständig kartiert sind.

Widerspruch einlegen gegen Abbildung

Vor Dienstag waren in Google Street View nur die zehn größten Städte abrufbar gewesen. Während in anderen Ländern selbst Feldwege und Sackgassen in Dörfern von den Google-Kameras erfasst und über die Jahre aktualisiert wurden, blieben Leipzig und die anderen Großstädte im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts stecken. Die Datenschutzbedenken waren bei vielen Deutschen enorm.

Deswegen stoppte Google 2010 die Veröffentlichung der Bilder aus dem ländlichen Raum. Viele hatten außerdem Angst vor Einbrüchen. Auch heute ist Widerspruch gegen die Aufnahmen möglich. Dann wird die Fassade verpixelt.

Wer das möchte, kann entweder ein Online-Formular ausfüllen (Link dazu hier) oder direkt in Street View widersprechen. Dazu müssen Betroffene bei der jeweiligen Aufnahme auf die oben links im Bild befindlichen drei Punkte klicken und können dort schließlich ein „Problem melden“.

Leipzig und Landkreis Leipzig: Auch Apple macht Aufnahmen

Neben Google Street View gibt es auch den digitalen Kartendienst von Apple. Es heißt Apple Maps Look Around. Auch dafür werden aktuell neue Aufnahmen gemacht. Apple gibt an, noch bis zum 24. August per Fahrzeug die Umgebung erfassen zu wollen – in der Stadt Leipzig ebenso wie im Landkreis Leipzig. Bis zum 18. August sind hier außerdem Menschen mit Kamera-Rucksäcken unterwegs, um beispielsweise auch Parks erfassen zu können.

