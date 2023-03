Am Montag ist Großstreiktag in Leipzig, Sachsen und weiten Teilen Deutschlands. Wie der Tag in der Messestadt läuft, berichtet die LVZ hier im Liveticker.

Streik in Leipzig +++ Ausstand für mehr Lohn +++ Die Lage in Leipzig im Liveticker

Leipzig. Der große Warnstreik im Verkehrssektor trifft seit dem frühen Montagmorgen in Sachsen den Bus- und Bahnverkehr, die Flughäfen und Autobahnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben mehrere Tausend Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaften kämpfen in unterschiedlichen Tarifrunden für mehr Einkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Angebote der Arbeitgeber wurden bislang als unzureichend zurückgewiesen. Die Tarifverhandlungen gehen am Montag weiter. Die EVG verhandelt derzeit mit der Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen über neue Tarifverträge.

Verfolgen Sie hier den Streik-Tag im Ticker:





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Tickaroo GmbH, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future unterstützen den großen Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG. In Leipzig sei am Montagnachmittag eine Fahrraddemonstration aus Solidarität geplant, teilte Fridays for Future mit.