Pakete bleiben liegen: Streik im Leipziger DHL-Frachtzentrum – Ausstand bis Samstag

Leipzig. Am Donnerstagabend sind am DHL-Hub am Flughafen Leipzig/Halle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Streik getreten. Wie die zuständige Gewerkschaft DPVKOM mitteilte, hätten gegen 19 Uhr zahlreiche Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Der Ausstand soll bis zum Samstagmorgen (13. Mai) um 8 Uhr andauern.

Bereits in der vergangenen Woche sei die Arbeit am DHL-Luftfrachtzentrum für insgesamt 13 Stunden niedergelegt worden, heißt es. Mit dem aktuellen, noch längeren Streik will die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeber weiter erhöhen. „Der Deutschen Post liegen unsere Tarifforderungen seit dem 31. März 2023 vor. Die Zeit des Abwartens ist jetzt vorbei. Wir wollen zeitnah ernsthafte Tarifver­handlungen führen“, so die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Christina Dahlhaus am Donnerstag.

Gewerkschaft fordert Lohnsteigerung um zwölf Prozent

Die DPVKOM fordert für mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine lineare Erhöhung des Monatslohns um zwölf Prozent, mindestens aber 500 Euro zusätzlich für alle Entgeltgruppen. Darüber hinaus soll ein 13. Monatsgehalt bereits ab dem ersten Beschäftigungsjahr gezahlt werden. Unabhän­gig davon wird die Post-Tochter DHL zudem aufgefordert, ihren Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro zu zahlen.

Laut Gewerkschaft wird am DHL Hub in Leipzig in manchen Entgeltgruppen monatlich bis zu 700 Euro weniger gezahlt, als bei vergleichbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Westdeutschland. „Und angesichts eines Einstiegs­gehalts bei der DHL Hub Leipzig GmbH von 1.968 Euro wird deutlich, dass die monatli­chen Entgelte signifikant erhöht werden müssen“, hieß es.