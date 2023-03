Mittwoch ist wieder Streiktag - in Leipzigs Kitas, Behörden und auch in der Stadtverwaltung. Eines des Themen am Dienstag, dem 7. März 2023.

Streik am Frauentag: Das passiert am Mittwoch in Leipzig

erst am Freitag wurde der Nahverkehr in Leipzig lahmgelegt, nun sind erneut Kitas, Horte und viele Behörden betroffen: Am morgigen Mittwoch ist wieder Streiktag. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass mehrere Tausend Beschäftigte dem Aufruf folgen und ihre Arbeit niederlegen, um am Internationalen Frauentag ein Zeichen zu setzen. Vor allem in Erziehungs- und Sozialberufen sind viele Mitarbeiterinnen beschäftigt - und werden häufig schlecht bezahlt.

77 Kitas und Horte werden deshalb am Mittwoch in Leipzig geschlossen bleiben. Neun Kitas und zwölf Horte öffnen mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Eine Übersicht finden Sie hier. Am Vormittag um 11 Uhr soll eine Demo vom Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Markt ziehen. Dort findet ab 12 Uhr die Streikkundgebung mit „kämpferischer Mittagspause“ statt. Alles, was Sie zum Streik wissen müssen, haben wie hier für Sie zusammengefasst.

Diese Einrichtungen sind am Mittwoch vom Streik betroffen:

Kommunale Kindertagesstätten und Horte

Stadtverwaltung Leipzig

Kommunalverwaltungen Schkeuditz, Brandis, Taucha, Borna, Kreis Leipzig, Gemeinde Mockrehna

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig

Sparkasse Leipzig

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Bundesagentur für Arbeit

Weit auseinander liegen bisher die Forderungen der Gewerkschaften (10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro monatlich) und das Angebot der Arbeitgeber (fünf Prozent mehr Lohn, 2500 Euro Einmalzahlung). Die Gewerkschaften ziehen daher weitere Streiks, auch bei den LVB, als Druckmittel in Betracht.

„Bis zur nächsten, der dritten Verhandlungsrunde, die vom 27. bis zum 29. März stattfindet, sind es noch drei lange Wochen“, sagt Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Paul Schmidt. „Wenn von Arbeitgeberseite keine positiven Signale erkennbar sind, wird sicherlich noch mal etwas passieren.“

Bild des Tages

Wie soll sie heißen? Für das kleine Giraffenmädchen im Leipziger Zoo wird seit heute ein Name gesucht. © Quelle: Zoo Leipzig

Gefragt ist ein afrikanischer Name, der sich leicht merken und aussprechen lässt. Wer eine gute Idee hat, kann sie bis kommende Woche Dienstag beim Zoo einreichen.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Man hört, dass er in der Branche ein guter Mann ist, ein absoluter Fachmann. Man wird sehen, wie genau die Aufgabenverteilung ist, inwieweit er bei uns in der täglichen Arbeit ist. Qualität in der Mannschaft und im Verein ist immer herzlich willkommen. Willi Orban Kapitän von RB Leipzig zur Verpflichtung von Rouven Schröder als neuen Sportdirektor

Bis zur Vertragsauflösung im Oktober 2022 war Schröder Sportdirektor von Ligakonkurrent Schalke 04. Am 1. April wird er der neue starke Mann neben Max Eberl am Cottaweg.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Achtung, Glätte! Der Winter ist zurück und bringt wieder Schnee nach Leipzig. Für die Nacht erwarten die Meteorologen Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Das könnte im Berufsverkehr am Morgen für glatte Straßen sorgen, Der Winter ist zurück und bringt wieder Schnee nach Leipzig. Für die Nacht erwarten die Meteorologen Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Das könnte im Berufsverkehr am Morgen für glatte Straßen sorgen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Köpping besucht umstrittene Asylunterkunft: Vor wenigen Tagen sind in einem ehemaligen Pflegeheim des DRK in Kriebethal (Kreis Mittelsachsen) die ersten unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten eingezogen. Sachsens Sozial- und Integrationsministerin informiert sich am Mittwoch vor Ort in der Einrichtung, gegen die es in den letzten Wochen Vor wenigen Tagen sind in einem ehemaligen Pflegeheim des DRK in Kriebethal (Kreis Mittelsachsen) die ersten unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten eingezogen. Sachsens Sozial- und Integrationsministerin informiert sich am Mittwoch vor Ort in der Einrichtung, gegen die es in den letzten Wochen Proteste und sogar Gewaltdrohungen gab.

Internationaler Frauentag: Auch in Leipzig wird es Auch in Leipzig wird es zahlreiche Veranstaltungen und eine Kundgebung für mehr Gerechtigkeit und Mitsprache von Frauen auf dem Markt geben (ab 16 Uhr). Daran schließt sich eine Demo über den Ring vom Augustusplatz über den Hauptbahnhof zurück zum Markt an.

