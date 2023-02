Streik am Freitag: Diese Kitas und Horte sind betroffen

Verdi ruft am Freitag zum Streik in Leipzigs Betreuungseinrichtung auf – Eltern müssen sich nach Alternativen umsehen. Welche Kita und welcher Hort schließt, erfahren Sie hier.

Leipzig. Am Freitag soll es zu Warnstreiks in Leipziger Kitas und Horten kommen. Die Stadt hat nun eine Liste der Einrichtungen bekanntgegeben, die von den Ausfällen betroffen sein werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochnachmittag werden am Streiktag insgesamt 27 Kitas und 30 Horte geschlossen sein, hieß es.

Folgende Kitas werden am Freitag geschlossen sein:

Bornaische Str. 182 c

Curiestr. 1

Dahlienstr.75a

Eisenacher Str. 38

Eisenbahnstr. 52

Goldsternstr. 21b

Gustav-Mahler-Str. 21

Hans-Beimler-Str. 17

Hans-Otto-Str. 2 a

Hans-Otto-Str. 2 b

Hermann-Liebmann-Str. 99

Holbeinstraße

Kändlerstr. 11, Liliensteinstr.

Kantatenweg 41a

Kleiststr. 12

Kleiststr. 58

Marschnerstr. 21

Möckernsche Str. 29

Rathenaustr. 5

Reichelstr. 3

Schönbachstr. 63

Seipelweg 16 b

Spinnereistr. 8

Sternwartenstr. 30

Stötteritzer Str. 1

Tarostr. 9

Th.-Neubauer-Str. 18

Folgende Kitas werden eingeschränkte Öffnungszeiten haben:

Alte Str. 2: Krippe geöffnet 7 - 15 Uhr

An der Lehde 14: eingeschränkte Öffnungszeit (ÖZ) 7 - 16 Uhr

An der Teichmühle 2: eingeschränkte ÖZ 7 - 16 Uhr

Diderotstr. 13/13a: eingeschränkte ÖZ 8 - 16 Uhr

Gohliser Str. 5: Krippe geöffnet 7.30 - 15.30 Uhr, Kindergarten geschlossen

Grünauer Allee 18: eingeschränkte ÖZ 6 - 16 Uhr

Kantatenweg 41b: Krippe geschlossen, Kiga geöffnet

Konradstr. 70/72: Krippe geöffnet, Kindergarten geschlossen

Ludolf Colditz Str.: Krippe geöffnet 6.30 - 17 Uhr, Kindergarten geschlossen

Paul-Küster-Str. 2 a: Krippe geöffnet 7.30 - 16 Uhr, Kigabereich geschlossen

Seipelweg 16 a: Krippe geschlossen, Kiga geöffnet 6 - 16.30 Uhr

Stollberger Str. 8: Kigagr. 8+9 geschlossen, Rest geöffnet von 7.30 - 16 Uhr

Thietmarstr. 13: eingeschränkte ÖZ 7 - 16 Uhr

Folgende Horte werden geschlossen sein:

Hort 9. Schule

Hort 24. Schule

Hort 31. Schule

Hort 60. Schule

Hort 74. Schule

Hort 78. Schule

Hort 85. Schule

Hort 100. Schule

Hort A.-Lindgren-Schule

Hort Br.-Grimm-Schule

Hort Carl-v.-Linnè-Schule

Hort an der Schule Gießerstraße

Hort Fr.-Mehring-Schule

Hort H.- Chr.-Andersen-Schule

Hort Hans-Kroch-Schule

Hort J.-Ringelnatz-Schule

Hort Marienbrunner Schule

Hort P.-Neruda-Schule

Hort Schule am Addis-Abeba-Platz

Hort Schule am Auwald

Hort Schule am grünen Gleis

Hort Schule am Floßplatz

Hort Th.-Körner-Schule

Hort Wilhelm-Hauff-Schule

Hort W.-Wander-Schule

BTA FöS J.-H.-Pestalozzi

BTA A.-Diesterweg

BTA FS E.-Zinna

Folgende Horte werden eingeschränkte Öffnungszeiten haben: