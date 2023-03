﻿Auf Warnstreik-Aufruf folgt Dementi – Verdi sorgt für Verwirrung in Leipzig

Die Gewerkschaft Verdi wollte nach gescheiterten Tarifgesprächen eigentlich nur 50 Aktive mobilisieren. Durch das versehentliche Versenden von Aufrufen drohten aber erneute Streiks in Leipzig und Umgebung.

Leipzig. Das Scheitern der Tarifverhandlungen in Potsdam war für viele Beteiligte in der Region Leipzig keine wirkliche Überraschung: Schon Tage vor dem Verhandlungsabbruch war zu hören, dass sich die Arbeitgeberseite wohl nicht weit genug bewegen würde. Trotzdem gab es am Donnerstag Irritationen, weil in den sozialen Medien ein Flyer von Verdi mit dem Wort „Warnstreik“ geteilt wurde.