﻿Streikwelle: Deutschland steht vor schwierigen Zeiten

Die Streiks bei den Leipziger Verkehrsbetrieben sind nur ein Vorgeschmack auf das, was Deutschland demnächst in Haus stehen könnte, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Denn auch die Deutsche Post und die Deutsche Bahn stehen vor neuen Streiks. Wer die höheren Löhne bezahlen muss, stehe allerdings schon fest.

Leipzig. Man mag es kaum glauben: Es gab Zeiten, da spielte die tarifliche Mitbestimmung im Hause LVB kaum eine Rolle. Ausgerechnet ein ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär gliederte als LVB-Geschäftsführer im Jahr 2002 Fahrer, Service-Mitarbeiter und Techniker in eine Tochtergesellschaft aus, die nicht mehr an die Tarife des öffentlichen Dienstes gebunden war. „Bei uns stehen arbeitslose Busfahrer Schlange, um für die niedrigeren Konditionen zu arbeiten“, hieß es damals. Die ausgegründeten Mitarbeiter bekamen deshalb rund 30 Prozent weniger Lohn erhalten. Zwar sollten alle Alt-LVB-Mitarbeiter ihr damaliges Gehalt weiter bekommen. Doch 131 von ihnen wurden rechtskräftig übergeleitet und hatten nur ein Jahr lang Anspruch auf die bisherigen Löhne.

Niedrigstlöhne wurden schrittweise abgeschafft

Eine neue Riege in der LVB-Geschäftsführung sah das mit den Niedrigstlöhnen anders. Sie einigte sich mit den Ausgegründeten darauf, sie schrittweise an den Flächentarifvertrag Nahverkehr heranzuführen – mit zusätzlichen Gehaltserhöhung über Jahre. 2022 wurde diese Harmonisierung der Löhne erreicht.

Die Ironie der Geschichte: Nur durch diese Angleichung haben die Ausgegründeten heute rechtlich die Möglichkeit, für eine Tariferhöhung zu kämpfen. Sie profitieren so von allen geforderten Lohnsteigerungen und Arbeitszeitreduzierungen. Und wenn die LVB im Januar 2024 einen Inflationsausgleich einführen, gibt es noch einmal 300 Euro pro Monat mehr. Sehr viele Mitarbeiter in der Privatwirtschaft können von solchen Lohnzuwächsen nur träumen.

Wer wird das bezahlen?

Für die Stadt Leipzig und die LVB ist diese Entwicklung bedrohlich. Denn die müssen die höheren Löhne finanzieren – und werden die Rechnung an die Steuerzahler und die Kunden der L-Gruppe weiterreichen. Also an die, die über Leipzigs Strom-, Gas-, Fernwärme-, Trinkwasser-, Abwasser- und die Ticketpreise der LVB entscheiden. Wenn keiner so viel Geld auftreiben kann, werden die Streiks weiter gehen. Das gilt auch für die Deutsche Post und die Deutsche Bahn. Deutschland steht vor schwierigen Zeiten.