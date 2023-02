﻿Streik bei den LVB in Leipzig +++ Verkehrslage derzeit ruhig +++ Die Lage im Liveticker

Schlecht für RB-Fans: Streik lässt Straßenbahnen still stehen

Ausgerechnet am Match-Day will die LVB mit einem Warnstreik die Straßenbahnen im Depot lassen. Wer also zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Abend in die Red-Bull-Arena will, muss wahrscheinlich flexibel sein. Und wohl auch mehr Zeit einplanen. Bessere Nachrichten gibt es für alle Hobbyhandwerker: Leipzigs größter Baumarkt öffnet am Mittwoch.