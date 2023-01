﻿Wieviel Leipzigs Streik-Postboten gern verdienen würden

Im Kampf um mehr Lohn legen am Freitag und Samstag mehr als 400 Leipziger Beschäftigte der Deutschen Post die Arbeit nieder. In der Karl-Liebknecht-Straße begründeten sie, warum sie mehr verdienen wollen.

Halten am Freitagmorgen die Stellung am Post-Streikposten auf der Karli: Jens Geisenhöhner (31) und Sarah Bräunsdorf (24).

Leipzig. Im Kampf um mehr Lohn haben mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post am Freitag die Arbeit niedergelegt. In der Karl-Liebknecht-Straße begründeten sie, warum sie mehr verdienen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einigen Stunden dachte Jens Geisenhöhner noch, dass er einen normalen Arbeitstag vor sich hätte: Briefe und Pakete austragen, von früh um 7 Uhr bis manchmal 17 Uhr. Doch jetzt, gegen 9 Uhr, steht der 31-Jährige mit einigen Dutzenden Kolleginnen und Kollegen vor dem Volkshaus. Sie streiken – für mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Donnerstag dazu aufgerufen. „Ich denke, je mehr mitmachen, desto eher bewegt sich auch der Konzern“, sagt Geisenhöfer.

Es ist ein Arbeitskampf, den Verdi in ganz Deutschland gegen die Deutsche Post führt. Und der noch den ganzen Samstag andauern soll. Nach aktuellem Stand beteiligten sich 16 700 Beschäftigte und damit etwa jeder dritte. In Leipzig wird die Zahl auf nahezu 500 Mitarbeitende geschätzt. Und der Streik hat Folgen. Bundesweit kommen laut einem Post-Sprecher 2,3 Millionen Paketsendungen (ein Drittel der durchschnittlichen Tagesmenge) und 13 Millionen Briefe (ein Viertel der Tagesmenge) nicht rechtzeitig bei ihren Empfängern an.

Zwischen Preisregulierungen und Rekordumsätzen

Verdis Forderung: 15 Prozent mehr Lohn für alle Angestellten. Der Leipziger Geisenhöhner findet das richtig – aus mehreren Gründen. Seit vier Jahren arbeitet er als Zusteller. „In den letzten Jahren ist der Job schwerer geworden“, sagt er. Aufgrund der Pandemie und wegen geschlossener Geschäfte nahm das Online-Geschäft zu. „Früher hatte man an einem harten Tag 80 Pakete am Tag. Das habe ich jetzt täglich“, sagt er. Außerdem seien die Pakete größer, schwerer und unhandlicher. „ Manche wiegen 20, 30 oder 40 Kilo.“ Dazu kämen Briefe, Werbung, Kataloge. „Manchmal schafft man das in den knapp 40 Stunden pro Woche fast nicht“, sagt Geisenhöhner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nahezu 500 Beschäftigte von den 40 Zustellstützpunkte in der Leipziger Innenstadt sowie dem Verteilzentrum in Radefeld meldeten sich im Laufe des Freitags im Volkshaus be Verdi zum Streik. © Quelle: Dirk Knofe

38,5 Stunden pro Woche arbeiten Leipziger Postboten. Der durchschnittliche Lohn liegt bei 14,35 Euro pro Stunde. Mit den geforderten 15 Prozent Aufschlag würde er auf 16,50 Euro steigen. Die Deutsche Post wehrt sich dagegen. Die „Annahme, dass Lohnsteigerungen durch Preiserhöhungen weitergegeben werden können“ treffe nicht zu, erklärt ein Sprecher. Der Grund seien Preisregulierungen der Bundesnetzagentur. Die Behörde mit Sitz in Bonn gibt vor, wie stark die Post ihre Portopreise erhöhen darf. Zuletzt ermittelte sie einen Preiserhöhungsspielraum von 4,6 Prozent bis zum Jahr 2025. Ob das zu wenig ist, bleibt fraglich: Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Deutsche Post einen Umsatzrekord von 8,4 Milliarden Euro.

„Der Konzern sollte uns etwas zurückgeben“

Der Zusteller Jens Geisenhöhner möchte auch am Samstag streiken. Er hält die Forderungen von Verdi für gerecht. „Durch den Online-Boom haben wir mehr zu tun – und der Konzern macht dadurch gute Gewinne. Davon sollte er uns etwas zurückgeben.“