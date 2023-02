﻿Busse und Bahnen stehen still: „In Leipzig wird nichts rollen“

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Leipzig. Streik am Straßenbahnhof Dölitz

Leipzig. Der Warnstreik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben hat am Mittwochmorgen vor allem Auswärtige überrascht, die mit dem Zug in Leipzig eintrafen und nicht darauf gefasst waren, dass sich in der Stadt kein Rad mehr dreht. An der Straßenbahnhaltestelle vorm Hauptbahnhof schauten viele Reisende ungläubig auf die Anzeige, auf der stand, dass der Bus- und Bahnverkehr „weitgehend eingestellt“ ist.

Ärger bei Auswärtigen – sie kommen in Leipzig nicht ans Ziel

Betroffen war unter anderem Cornelius (19) aus Dresden. Er hatte sich um vier Uhr morgens in Dresden auf den Weg gemacht, weil er zum Probearbeiten bei einer Firma in Seehausen angemeldet war. Ratlos stand er an der menschenleeren Haltestelle und versuchte am Handy zu checken, ob er irgendwie weiterkommt. „Ich kenne mich hier gar nicht aus. Werde mal in der Firma anrufen.

“ Eine ungarische Familie war von Eilenburg aus in Leipzig angekommen, wollte zum Atlanta-Hotel nach Wachau und war nun ebenfalls völlig ratlos.

Einem Mann aus dem Kosovo wurde an der verwaisten Haltestelle klar, dass er vergeblich auf seine Bahn wartet. „Ich verstehe nicht, warum die streiken. Normalerweise müssen doch die Leute jetzt zur Arbeit gebracht werden.“ Der Mann wollte ans östliche Ende der Eisenbahnstraße: „Zum Laufen ist es zu weit, ein Taxi ist zu teuer.“

Eine Frau aus Halle war ganz aufgebracht, weil sie nicht nach Plagwitz gelangte, zu ihrer Arbeitsstelle bei einer Behörde. „Laufen kann ich nicht bis dahin. Das wird eine Dienstreise mit dem Taxi“, schimpfte sie. Eine andere Frau telefonierte verärgert – sie war mit der S-Bahn aus der Nähe von Wittenberg eingetroffen. „Ich überlege, ob ich gleich wieder umkehre. Heute Nachmittag würden mich sicher Kollegen mit dem Auto zurück zum Hauptbahnhof mitnehmen, aber wie ich jetzt nach Großzschocher kommen soll, weiß ich nicht.“

Fahrgäste steigen auf S-Bahn, Leihrad oder Carsharing um

Die meisten Leipzigerinnen und Leipziger hatten sich offenbar auf den Streik eingestellt, der am Dienstag kurzfristig bekannt gegeben worden war. „Ich habe eine Stunde länger für meinen Arbeitsweg eingeplant“, erzählte eine Frau aus Eutritzsch, die zum Technischen Rathaus musste. „Aber ich bin für den Streik, das ist wichtig“, versicherte sie. Am Hauptbahnhof warteten ein paar mehr Taxen als sonst um diese Uhrzeit. Sie hätten am Morgen ein paar zusätzliche Fahrten gehabt, aber insgesamt sei die Lage ruhig, berichteten zwei Fahrer. Dagegen meldete das Carsharing-Unternehmen Teilauto am Mittwochvormittag eine deutlich erhöhte Auslastung.

Tobias Tuchelt aus Schleußig musste zum Zug nach Berlin. Weil keine Straßenbahnen fuhren, nahm er sich ein Leihfahrrad. © Quelle: Stella Weiß

Manche Leipzigerinnen und Leipziger stiegen auf Leihfahrräder um. An der Nextbike-Station gegenüber vom Hauptbahnhof rollte im Morgengrauen eine junge Frau an: „Ich komme aus der Südvorstadt, wegen des Streiks heute mit dem Rad. Nextbike nutze ich aber sonst auch.“ Schnell half sie noch einem gehörlosen jungen Mann, mit der App klarzukommen. Denn sie hatte es eilig, musste zum ICE.

Tobias Tuchelt aus Schleußig wollte ebenfalls seinen Zug erwischen, er musste dienstlich nach Berlin. „Normalerweise wäre ich mit der Bahn gefahren“, sagte der 39-Jährige. Da er die Leipzig-Move-App der Verkehrsbetriebe häufig nutzt, kam er mit der Fahrradleihe auf Anhieb klar.

LVB im Streik: Busse und Bahnen blieben im Depot

An den Straßenbahnhöfen blieben Bahnen und Busse am Morgen im Depot oder auf dem Parkplatz. Seit 2.30 Uhr versammelten sich Fahrerinnen und Fahrer unter anderem vorm Straßenbahnhof Paunsdorf in der Riesaer Straße. „Wir haben viel Verantwortung, dafür wollen wir Wertschätzung und faire Bezahlung“, erklärte Michel Witt (33), warum er streikt. „Es kann nicht sein, dass du dafür am Monatsende deine letzten Cent umkrempeln musst.“

Am Straßenbahnhof Paunsdorf in der Riesaer Straße haben sich Fahrerinnen und Fahrer seit morgens 2.30 Uhr auf der Straße versammelt, von links Stefan Marschall (52), Iris Kettel (52) und Michel Witt (33). © Quelle: Kerstin Decker

Kollegin Iris Kettel (52) ergänzte: „Aus Solidarität machen sogar Kollegen mit, die in keiner Gewerkschaft sind und für den Streiktag heute von niemandem Geld bekommen. Wir werden hier stehen, solange bei den Verhandlungen nichts rauskommt. In Leipzig wird nichts rollen.“ Ähnliches war am Straßenbahnhof Angerbrücke zu hören. Straßenbahn-Fahrerin Heike Hessel (54): „Wenn wir mehr in der Lohntüte haben, bleiben vielleicht auch mehr junge Kollegen im Beruf. Es gibt ständigen Personalwechsel, viele junge Kollegen sind bald wieder weg, und für uns werden die Dienste immer länger.“

Nebenjob-Fahrer sollten Fußballspiel von RB Leipzig absichern

Gegen 9 Uhr morgens war noch kein einziges Fahrzeug aus den Depots gerollt. Vereinzelt fuhren dennoch Busse, darunter die Linie 131 von der Angerbrücke zum Hauptbahnhof. Diese Linie wird im Wechsel von den LVB und von einem Unternehmen aus Merseburg bedient. Da die Merseburger nicht streikten, fuhr jeder zweite Bus. Auch die Buslinien 87, 88, 61 und 77 am Stadtrand von Leipzig waren unterwegs, da sie von Subunternehmen bedient werden.

Für den Nachmittag ab etwa 16 Uhr wurde eine „heiße Phase“ im Streik erwartet. Wegen des Fußballspiels von RB Leipzig gegen Manchester City wurden rund 70 nebenberufliche Teilzeitfahrer zum Dienst erwartet. Die Gewerkschafter wollten die Minijobber „mit guten Argumenten“ überzeugen, dass sie aus Solidarität ihre Arbeit nicht aufnehmen. „Die zu animieren, nicht herauszufahren, wird eine richtige Herausforderung“, sagte Verdi-Mitarbeiter Andreas Schackert.

Am Abend: Wartungsarbeiten im City-Tunnel

Für den Abend waren zusätzlich auch noch Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr angekündigt. © Quelle: Stella Weiß

Zusätzlich zum Warnstreik waren für Mittwochabend ab 21 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr angekündigt, betroffen waren für die Linien S1, S2, S3, S4, S5/S5X und S6. Grund: Wartungsarbeiten im City-Tunnel. Ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet.