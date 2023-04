﻿Kfz-Handwerk protestiert in Leipzig für mehr Lohn – Autohäuser befürchten höhere Werkstattkosten

Die IG Metall will für Beschäftigte des Kfz-Handwerks 8,5 Prozent mehr Lohn. Das unterstrich sie auf einer Kundgebung am Völkerschlachtdenkmal mit rund 600 Teilnehmenden. Aus Arbeitgebersicht sind die Forderungen überzogen und führten zu höheren Werkstattkosten.

Am Völkerschlachtdenkmal

Leipzig. Rote Fahnen und laute Trillerpfeifen. Vor dem Völkerschlachtdenkmal machten sich am Mittwoch Beschäftigte des Kfz-Handwerks Luft. Laut IG Metall kamen knapp 600 Warnstreikende zu der zentralen Kundgebung im laufenden Tarifkonflikt nach Leipzig.

Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder im Kfz-Handwerk und Kfz-Gewerbe 8,5 Prozent höhere Entgelte sowie eine soziale Komponente durch eine Inflationsausgleichsprämie für 12 Monate. „Wir halten 3000 Euro für eine angemessene Prämie“, so Steffen Reißig, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig.

Nach Meinung von Ralf Kutzner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, sind die Arbeitgeber „mit einer ordentlichen Fehlzündung in diese Tarifrunde gestartet“. Spätestens bei der nächsten Verhandlungsrunde für den Osten am 28. April in Berlin müssten sie mit einem ernst gemeinten Angebot den Weg frei machen für ordentliche Verhandlungen. Die Beschäftigten hätten mit der Kundgebung gezeigt, dass sie den Druck noch erhöhen können, sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen.

„Branche kann Forderungen nicht stemmen“

Er könne die Forderung nach höheren Löhnen durchaus verstehen, sagte Michael Schneider vom Landesverband der Kfz-Innung Sachsen West/Chemnitz. Aber die Gewerkschaft solle auf dem Boden der Realität zurückkommen. „8,5 Prozent mehr Lohn kann die Branche aktuell nicht stemmen. Das sollte auch der IG Metall klar sein.“ Setze sich die Gewerkschaft durch, würden sich die Service- und Reparaturleistungen in den Autohäusern für alle Kunden enorm verteuern. Das könne niemand wollen.

„Das Ganze kommt aus meiner Sicht zu einer Unzeit“, so Schneider weiter. „Unsere Häuser stellen sich auf die E-Mobilität ein. Das kostet richtig Geld. Neben baulichen Maßnahmen sind Investitionen in neue Werkzeuge und die Schulungen der Beschäftigten nötig.“

Aktuell läuft laut Schneider in vielen Häusern der Verkauf eher schleppend. Auch weil Benziner und Diesel getriebene Fahrzeuge insbesondere im Kleinwagensegment nicht ausreichend verfügbar seien. Er könne nur an die Gewerkschaft appellieren, den Streit nicht eskalieren zu lassen.