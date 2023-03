Streik für mehr Lohn und Verkehrswende: Das erwartet Leipzig am Freitag

Am Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi in Leipzig erneut zum umfangreichen Streik auf. Welche Bereiche betroffen sind, wieso die Beschäftigten zusammen mit Fridays for Future auf die Straße gehen und wo mit Behinderungen gerechnet werden muss – das zeigt unser Überblick.

Leipzig. Am Freitag werden in der Messestadt voraussichtlich wieder viele Räder still stehen – zumindest im Öffentlichen Nahverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Die Gewerkschaft Verdi ruft zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen zum Warnstreik auf. Dieses Mal auch gemeinsam mit der Klimagruppe Fridays for Future. Es geht einerseits um Fortschritte bei der Verkehrswende, aber auch um Lohnerhöhungen in allen kommunalen Unternehmen – neben den Nahverkehrsbetrieben gehören dazu unter anderem Kitas, Horte, Pflegeheime, Behörden, Sparkassen und Stadtreinigung. Wir geben ein Überblick über das Erwartbare:

Wird der Nahverkehr in Leipzig am Freitag komplett ausfallen?

„Davon ist auszugehen“, sagt Verdi-Sprecher Jörg Förster. Schon bei den Streiks am 17. und 22. Februar war die Beteiligung unter den Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe enorm groß. Ab 3 Uhr morgens gab es in allen Bus- und Straßenbahnhöfen blockierte Ausfahrten, saßen Streikposten davor. Erst am Morgen danach konnte der Verkehr dann wieder aufgenommen werden. Auch an diesem Freitag dauert der Streik wieder von 3 Uhr bis 5 Uhr am folgenden Samstag.

Wird in Kitas und Schulhorten auch wieder gestreikt?

Nein, vorerst nicht. „In der Region Leipzig beschränkt sich der Warnstreik dieses Mal ausschließlich auf die Leipziger Verkehrsbetriebe“, sagt Verdi-Sprecher Förster. Auch in den anderen sächsischen Großstädten wird am Freitag vorrangig der Verkehr bestreikt – abgesehen von Chemnitz, wo die Stadtreinigung bereits seit Donnerstag in einen 48-stündigen Streik getreten ist. Allerdings sind für kommende Woche in Dresden und Chemnitz auch weitere Arbeitsniederlegungen in den Verwaltungen angekündigt. Für Leipzig gibt es solche Ausblicke bislang nicht.

Können Schulkinder zu Hause bleiben?

Generell nein. Es besteht auch an Streiktagen eine Schulpflicht. Allerdings haben einige der Bildungseinrichtungen bereits angekündigt, an diesem Tag wieder ins Homeschooling wechseln zu wollen, damit die Kinder und Jugendlichen zu Hause bleiben können. Andere Schulen haben zumindest erhöhte Kulanz beim Einhalten des Unterrichtsbeginns angekündigt. Eltern sollten gegebenenfalls bei den Einrichtungen nachfragen, wie es am Freitag läuft. Generell muss aber damit gerechnet werden, dass überdurchschnittlich viele Eltern ihre Kinder und Jugendlichen mit dem Auto bringen und abholen werden.

Fahren S-Bahnen und Regiobusse am Freitag weiter?

Ja. „Am Freitag sind weder Veranstaltungen noch Bauarbeiten geplant, deswegen rechnen wir mit einem stabilen Betrieb“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Auch die Busunternehmen im Leipziger Umland werden die Arbeit am Freitag nicht niederlegen und fahren zum Teil in die Messestadt hinein. Allerdings muss auf allen S-Bahn- und Regiobus-Strecken mit erheblichem Andrang gerechnet werden – und der Möglichkeit, dass Busse nicht mehr jeden wartenden Fahrgast mitnehmen können. „In diesen Fällen gehen Sicherheitsaspekte vor“, bittet Regionalbus Leipzig Orgachef Thomas Fröhner um Verständnis.

Was sagen die Arbeitgeber zu den Forderungen?

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt für die 90.000 Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Sachsen. Mindestens soll es 500 Euro monatlich sein. Die kommunalen Arbeitgeber wollen fünf Prozent mehr Zahlen, plus 2500 Euro einmalig und warnen davor, dass die Kapazitäten für Erhöhungen ausgereizt seien. „Es liegen ein Angebot und eine Forderung auf dem Tisch. Tarifkonflikte werden am Verhandlungstisch gelöst. Bund und kommunale Arbeitgeber stehen dazu bereit“, sagt Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD). Ein Streik entbehre in der aktuellen Lage jeder Grundlage. Die Gewerkschaft Verdi sieht das komplett anders.

Wieso ist diesmal Fridays for Future involviert?

Die Gruppe setzt sich für eine Verkehrswende weg von klimaschädlicherem Pkw-Verkehr und hin zum umweltfreundlicheren Öffentlichen Nahverkehr ein. Das ist auch im Interesse der Beschäftigten in den Nahverkehrsunternehmen – die mehr Investitionen für den ÖPNV, den Ausbau von Bus- und Straßenbahnstrecken sowie eben auch eine bessere Bezahlung fordern, damit der Personalschwund der vergangenen Jahre umgekehrt werden kann.

Wann und wo wird die gemeinsame Demonstration stattfinden?

Fridays für Future plant für 15 Uhr eine Kundgebung auf dem Augustusplatz. Laut Verdi-Sprecher Jörg Förster wollen sich daran auch die streikenden Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe beteiligen. Es gibt zwei Fahrrad-Zubringer, aus östlicher Richtung ab Möbisstraße (13.45 Uhr) und aus südlicher Richtung ab Bernhard-Göring-Straße (14 Uhr). Nach der Kundgebung auf dem Augustusplatz soll es auch gemeinsam um den Innenstadtring gehen. Mit Behinderungen im Autoverkehr sollte gerechnet werden.