Streik im Leipziger Pharmahandel: Lieferverzögerungen in Apotheken

Leipzig. Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern im Groß- und Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi in der Region Leipzig zum Streik aufgerufen. Am Donnerstag sei deshalb am Standort des Pharma-Großhandels Phoenix in der Messestadt die Arbeit niedergelegt worden, teilte Verdi mit. Der Ausstand sei am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr begonnen worden und dauere noch bis Freitagnacht 24 Uhr. Vom Streik betroffen sind unter Umständen auch Lieferungen für Apotheken in der Region, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

34 der insgesamt 100 Beschäftigten im Unternehmen seien am Standort im Nordosten Leipzig in den Streik getreten. „Es ist aktuell aber noch Urlaubszeit, sonst wären es noch mehr“, sagte Sylke Hustan, die im Tarifstreit als Verhandlungsführerin von Verdi auftritt. Die Verhandlungen seien bereits in der vierten Runde. Bisher hätte die Arbeitgeberseite noch kein Angebot vorgelegt, mit dem die Gewerkschaft und die Arbeitnehmer zufrieden seien: „Zwischen Angebot und Forderungen klaffen noch Lichtjahre“, hieß es am Donnerstag.

Lohnunterschiede nach Bundesländern sollen verringert werden

Die Forderungen von Verdi beziehen sich vor allem auf höhere Löhne. Konkret wird eine „kräftige tabellenwirksame Entgelterhöhung“ angemahnt. Die von der Arbeitgeberseite angebotenen Prämien wurden ausgeschlagen, da diese kein langfristiges Mittel gegen gestiegene Lebenshaltungskosten darstellten. Zudem fordert Verdi eine Angleichung der Löhne in den Bundesländern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem sogenannten „Sachsenzuschlag“ für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel möchte Verdi die Gehaltsunterschiede zwischen den Bundesländern verringern. Im bundesweiten Vergleich schneide der Freistaat Sylke Hustan zufolge nach wie vor oft schlecht ab. Für bestimmte Lohngruppen werde daher ein Zuschlag von 0,27 Cent pro Arbeitsstunde für die Beschäftigten in Sachsen gefordert.

Nächste Tarifverhandlung Mitte September

Für das Unternehmen Phoenix Pharmahandel kann der Streik dazu führen, dass Medikamente später an die Apotheken ausgeliefert werden können. Die nächste Tarifverhandlung findet am 19. September 2023 in Dresden statt. Weitere Warnstreiks bei Betrieben in der Branche werden wohl folgen.

LVZ