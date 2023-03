﻿Warnstreik in Leipzig: Terminausfälle in der Verwaltung möglich – das müssen Sie jetzt wissen

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Leipzig am Straßenbahnhof Angerbrücke (Archivbild)

Leipzig. Wenn sich am Mittwoch, dem 8. März, Tausende Streikende in der Leipziger Innenstadt versammeln, bedeutet das neben Arbeitskampf vor allem eines: Einschränkungen für Leipzigerinnen und Leipziger. Die LVZ liefert den Streik-Überblick.

Streik in Leipzig: Warum wird zum Streik aufgerufen?

Verdi ruft erneut zum Streik auf. Diesmal gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Gewerkschaften fordern für alle Beschäftigten in kommunalen Einrichtungen eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Mit dem Angebot der Arbeitgeber (5 Prozent Lohnerhöhung, 2500 Euro Einmalzahlung) geben sich die Gewerkschaften nicht zufrieden.

Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Paul Schmidt rechnet mit einer hohen Teilnehmerzahl. Er verweist darauf, dass man bei Verdi eine „neue Mobilitätswelle“ spüre und sich immer mehr Menschen der Gewerkschaft anschließen. „Wir haben einen steten Zulauf“, erklärt der Verdi-Mann.

Welche Einrichtungen werden in Leipzig und Umgebung bestreikt?

In Leipzig und Umgebung sind folgende Einrichtungen vom Streik betroffen:

Kommunale Kindertagesstätten und Horte

Stadtverwaltung Leipzig

Kommunalverwaltungen Schkeuditz, Brandis, Taucha, Borna, Kreis Leipzig, Gemeinde Mockrehna

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig

Sparkasse Leipzig

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Bundesagentur für Arbeit

Welche Kitas und Horte haben geschlossen?

Der Streikaufruf am Weltfrauentag richtet sich auch speziell an Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsdiensten. Dort ist der Frauenanteil besonders hoch. Am Mittwoch werden voraussichtlich 77 Kitas und Horte geschlossen bleiben. Neun Kitas und zwölf Horte öffnen mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Eine Übersicht finden Sie hier.

Verdi-Vertreter Paul Schmidt verrät, dass sich im Zuge der regen Beteiligung der Leipziger Kitas immer mehr Kindertagesstätten im Leipziger Umland anschließen. Eltern wird daher empfohlen, sich vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren.

Streik bei der Stadtverwaltung: Welche Ämter haben geschlossen?

Die LVZ hat im Dezernat Allgemeine Verwaltung der Stadt Leipzig nachgehakt. Dort heißt es, dass nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen sei, dass Ämter in Gänze bestreikt werden. Welche Bereiche konkret und in welchem Umfang betroffen sein werden, könne man derzeit nicht prognostizieren, heißt es aus der Behörde. Auch, weil Streikende nicht verpflichtet seien, ihr Streikvorhaben anzukündigen.

Paul Schmidt von Verdi meint, dass es durchaus zu Terminausfällen in den Ämtern und Behörden kommen kann. Erfahrungsgemäß sei es so, dass einzelne Bereiche in den Verwaltungen bestreikt werden, das führe zu Ausfällen.

In der Stadtverwaltung gehe man indes nicht davon aus, dass bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel Kirchenaustritte oder Ummeldungen, am Mittwoch nicht angeboten werden können.

Wie können Leipziger herausfinden, ob Behördentermine stattfinden?

Um am Mittwoch nicht vor verschlossenen Behördentüren zu stehen, empfiehlt das Dezernat Allgemeine Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig, sich vorab zu informieren. Dazu sollten „allgemein verfügbare Informationen im Auge behalten“ und gegebenenfalls Kontakt zum jeweiligen Amt aufgenommen werden.

Kann es zu weiteren Streiks in nächster Zeit kommen?

Leipzig und das Leipziger Umland waren in den vergangenen Wochen von einer regelrechten Streikwelle betroffen. Ob der Warnstreik am Mittwoch der vorerst letzte sein wird, möchte Verdi-Vertreter Schmidt am Telefon nicht verraten. Nur so viel: „Bis zur nächsten, der dritten Verhandlungsrunde, die vom 27. bis zum 29. März stattfindet, sind es noch drei lange Wochen“, sagt Schmidt. „Wenn von Arbeitgeberseite keine positiven Signale erkennbar sind, wird sicherlich noch mal etwas passieren.“

Sollte in der dritten Verhandlungsrunde keine Einigung erzielt werden, könne beidseitig ein Schlichtungsverfahren beantragt werden, erklärt Schmidt. Bleibt auch dies ohne Einigung, kommt es zur sogenannten Urabstimmung, in der die Verdi-Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen.