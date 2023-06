﻿„Für mich zählt jeder Cent“: Mitarbeiter im Einzelhandel legen ihre Arbeit nieder

Leipzig. „Irgendwie sehen wir uns immer nur zum Streik!“, ruft eine Frau lachend und fällt der anderen in die Arme. Die beiden tragen knallgelbe Warnwesten und sind damit im Partnerlook mit rund 100 anderen Angestellten aus dem Einzelhandel, die am Donnerstagmorgen dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Leipzig gefolgt sind.

Seit neun Uhr treffen sich auf der kleinen Wiese neben dem Volkshaus an der Karl-Liebknecht-Straße die, die an diesem Morgen nicht zur Arbeit bei Aldi, Netto, Kaufland, Primark und H&M gegangen sind. Die Liste der betroffenen Geschäfte liest sich prominent – und doch ist der Streik in den Filialen kaum zu spüren.

Streik bei Kaufland und H&M in Leipzig

Verdi fordert unter anderem 2,50 Euro mehr pro Stunde – wegen des Reallohnverlusts, der steigenden Preise, der Inflation. 13 Euro die Stunde bieten die Arbeitgeber. Damit sind die vier Angestellten von Kaufland in Großpösna, die zusammen in einem kleinen Kreis stehen, aber nicht zufrieden. „Das ist ja kaum mehr als der Mindestlohn“, sagt eine verärgert. „Das geht so nicht, vor allem wenn man sich anschaut, wer der große Gewinner der Pandemie ist, und ja auch vom Krieg“, fährt sie fort. Die anderen nicken.

Verdi-Kundgebung am Volkshaus. © Quelle: Dirk Knofe

Einer jungen Frau im Kreis der Kaufland-Kolleginnen macht die Rente Sorgen. „Ich arbeite in Teilzeit und wenn ich da an die Rente denke, dann zählt wirklich jeder Cent für mich“, sagt sie. Diejenigen, die gekommen sind, wollen ein Zeichen setzen, für mehr Lohn und mehr Anerkennung. Viele sind unzufrieden. Trotzdem ist die Stimmung nicht schlecht auf der Wiese, mit den Pavillons und den Biertischgarnituren. „Für den ersten Streiktag ist die Beteiligung super“, findet Verdi-Sprecher Thomas Schneider.

Einzelhandel: Frauen in Teilzeit

Die Frauen in Warnwesten prägen das Bild des Streiks – viele nähern sich wohl dem Rentenalter. „Das ist immer so, wenn der Einzelhandel bestreikt wird“, sagt Schneider. „Das ist eben eine Branche, in der 85 Prozent Frauen arbeiten, viele in Teilzeit.“ Das An-der-Kasse-arbeiten, Regale-verräumen und Kleidung-zusammenlegen – das sei faktisch „Frauenarbeit“. Das Ungleichgewicht der teils notwendigen Anstellung in Teilzeit wird damit noch verstärkt – das ärgert Thomas Schneider, aber wohl vor allem die Frauen vor Ort.

Viktoria, Scarlett und Johanna freuen sich, dass mit ihnen so viele Frauen streiken. Die drei arbeiten bei H&M in Leipzig. Ihr Gespräch wendet sich denen zu, die trotz des Streiks arbeiten – den sogenannten „Streikbrechern“. Johanna erzählt, dass extra wegen des Streiks Kolleginnen aus anderen Filialen kommen, um die fehlenden Arbeitskräfte auszugleichen.

Laut Thomas Schneider, der dasselbe über Kaufland erzählt, sollen sie den Druck auf die Arbeitgeber minimieren – eben den Streik brechen. Anders als in Schneiders Berichten sorgt das aber nicht für Unmut bei den H&M-Angestellten. „Wir streiken auch für die, die nicht hier sind“, sagt Scarlett.

Solidarität mit „Streikbrechern“?

In der Leipziger Innenstadt regnet es an diesem Donnerstagvormittag, die Reste des Stadtfests werden abgebaut und für 11 Uhr am Morgen ist in den Straßen ziemlich viel los. Bei H&M ist es ruhig – von Streik und fehlenden Mitarbeitern fühlt man dort als Außenstehende nichts. Auf Anfrage, ob sie von dem Streik wisse, versteinert sich die Mine einer Mitarbeiterin. „Das kann ich mir nicht leisten, ich bin Studentin“, sagt sie. „Ich brauche einfach die Stunden.“

Dass ihre Kolleginnen streiken, habe sie mitbekommen und unterstütze es. Was die „Streikbrecher“ angeht, so arbeiten tatsächlich einige an diesem Tag in der H&M-Filiale. Aber für die Studentin sind sie Unterstützung. Sie sei dankbar, dass der Ausstand so nicht auch auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Streikbrecher selbst wissen gar nicht, dass sie wegen eines Streiks aushelfen – und möchten auch nicht darüber sprechen.

Laut Verdi-Sprecher Schneider gibt es bei Kaufland sogar „Streikbrecherprämien“ von 100 Euro. In anderen Einzelhandelsfilialen ist das laut Verdi-Sprecher aber anders. Im Wurzener Netto zum Beispiel hätten am Donnerstag Führungskräfte aus der ganzen Region Ware verräumt oder an der Kasse gearbeitet.

Bei Primark ist es voller als bei H&M, hier muss die Kundschaft nach Mitarbeitern suchen. Schließlich taucht doch einer auf: Er räumt gerade Schuhe aus und hat vom Streik nichts mitbekommen. Die befragten Kunden zeigen sich einerseits solidarisch. Andererseits ist es ihnen auch „irgendwie egal“, denn auf ihr Einkaufserlebnis hat der Streik an diesem Morgen keinen Einfluss.

„Ein unbemerkter Streik ist nicht gleich ein erfolgloser“

Trotzdem ist Thomas Schneider von Verdi auch noch am Nachmittag sehr zufrieden mit dem ersten Streiktag. „Wir haben schon wirklich für wirtschaftlichen Schaden gesorgt und die Angestellten haben sich miteinander solidarisiert.“ Dass bei H&M und Primark der Streik unbemerkt an den Kunden vorbeigegangen ist, betrübt ihn nicht. „Das ist ganz normal am ersten Streiktag und war auch gar nicht das vorderste Ziel“.

Am Freitag geht es mit dem Streik im Einzelhandel weiter: auf dem Richard-Wagner-Platz an den Höfen am Brühl. Dort schließen sich der Gruppe vom Volkshaus die Streikenden des Pharmahandels Phoenix an.

