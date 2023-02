﻿Warnstreik bringt Leipziger Nahverkehr zum Erliegen – Chaos bleibt aber aus

Leipzig. Kein Bus, keine Straßenbahn – und überall verwaiste Haltestellen: Am Freitag hat ein Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Öffentlichen Dienst den Nahverkehr in Leipzig praktisch zum Erliegen gebracht. Ab 3 Uhr morgens waren die Betriebshöfe der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) von Beschäftigten besetzt und alle Fahrzeuge am Ausrücken gehindert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel zu den Beschäftigten des Nahverkehrs gingen am Freitag auch viele Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas und Schulhorte, die komplette Leipziger Stadtreinigung sowie Angestellte in Behörden und Ämtern in den ganztägigen Ausstand. Verdi sprach von mehreren Tausend Beteiligten am Warnstreik, zu dem auch der Beamtenbund dbb aufgerufen hatte. Am Vormittag versammelten sich viele der Streikenden dann auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz – um anschließend mit lautstarkem Protest am Neuen Rathaus vorbeizuziehen.

Lesen Sie auch

LVB-Mitarbeiter: „Die Löhne reichen nicht bis zum Monatsende“

In der kommenden Woche wird von dort Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) nach Berlin zu den Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern reisen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für alle Beschäftigten – mindestens aber ein Plus von 500 Euro monatlich. Bisher gibt es kein Angebot der Gegenseite, auch deshalb ist der Frust groß: „Uns machen die Arbeitsbedingungen krank. Die Löhne reichen nicht bis zum Monatsende“, sagt ein LVB-Mitarbeiter bei der Kundgebung. So könne es nicht weitergehen. „Ihr speist uns nicht mit warmen Worten und Dankesreden ab“, fügt er energisch in Richtung Arbeitgebern an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits in der Nacht hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVB die Bus- und Straßenbahnhöfe besetzt und hinderten Fahrzeuge daran, auszurücken. © Quelle: André Kempner

Kolleginnen und Kollegen aus der Kinderbetreuung berichten bei der Kundgebung von vollen Kitas und Horten in Liepzig – aber zu wenigen helfenden Händen. „Mit Löhnen, die eher an die Schmerzgrenze reichen, gewinnt man keine neuen Mitarbeiter“, sagt Till und forderte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Freitag auf, sich vor seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stellen. Ähnliches war auch aus den anderen Bereichen des Öffentlichen Dienstes zu hören. Von einer hohen Beteiligung am Warnstreik – auch über die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in den Unternehmen hinaus, war die Rede.

Nichts ging mehr auf den LVB-Linien am Freitag. © Quelle: Reik Anton

Betroffene stellten sich auf Ausfälle ein – Chaos blieb aus

Dass trotz der massiven Ausfälle in vielen Bereichen chaotische Zustände ausblieben, dürfte an der Vorbereitung bei vielen Betroffenen gelegen haben. „Das ist natürlich individuell nicht immer möglich - aber manche sind heute wohl einfach im Homeoffice geblieben oder haben sich alternative Möglichkeiten gesucht, um auf Arbeit zu kommen“, so LVB-Sprecher Mark Backhaus gegenüber der LVZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An den meisten Haltestellen im Stadtgebiet gab es am Morgen keine Menschentrauben oder Schlangen von Wartenden. Lediglich am Hauptbahnhof waren manche Reisende nicht auf den Warnstreik eingestellt. „Wie komme ich jetzt zur Arbeit?“, fragte sich Magdalena gegen 7 Uhr an der zentralen Haltestelle. Von dort wollte sie ins Büro am Mariannenpark. „Da muss ich mich beeilen und laufen.“

Magdalena wurde am Hauptbahnhof vom Streik überrascht. Die meisten in Leipzig hatten sich darauf aber vorbereitet. © Quelle: André Kempner

Für Eltern von kleineren Kindern war der Freitag ebenfalls eine enorme Herausforderung: 27 kommunale Kitas und 30 Horte blieben geschlossen – zwei Dutzend weitere öffneten nur begrenzt. Zu den Einrichtungen, die eingeschränkt für Krippenkinder geöffnet haben, gehörte die Kita Paul-Küstner-Straße. Zumindest am frühen Morgen erschien ebenso wie an der Kita in der Gohliser Straße 5 niemand, um seine Kleinsten abzugeben. Auch weil Ferien sind und sich viele Familien im Urlaub befinden, entwickelte der Streik hier weniger Wucht als in anderen Bereichen.

Verständnis für Warnstreiks – Nahverkehr erst Samstag im Takt

Die Leipzigerin Nancy Brandt hätte am Freitag zu Hause bleiben müssen, wenn ihre Mutter nicht seit Januar in Rente wäre. „Deshalb kann sie die Betreuung meiner Tochter Emilie übernehmen.“ Sie zeigte, wie viele andere Betroffene, viel Verständnis für die Arbeitsniederlegung: „Ich finde auch, dass das Pflegepersonal mal richtig streiken sollte“, sagt sie, „die kurze Dankbarkeit während der Coronazeit hat ja in der Politik zu keinerlei Veränderungen geführt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunderte Streikende kamen am Vormittag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zusammen. © Quelle: André Kempner

Im Bürgerbüro in der Otto-Schill-Straße war dagegen vom Arbeitskampf nichts zu spüren. „Wir haben ganz normalen Betrieb“, sagte eine Mitarbeiterin am Empfang. „Uns ist auch nicht bekannt, dass andere Bürgerbüros geschlossen haben.“

Zumindest im Nahverkehr werden die Auswirkungen des Streiks am Freitag noch den ganzen Tag zu spüren sein. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich heute daran noch etwas ändern wird. Die Gewerkschaft hat ihren Ausstand bis 5 Uhr am Samstag angekündigt“, so LVB-Sprecher Marc Backhaus. Im Unternehmen sei man nun vorrangig bemüht, einen geordneten Übergang zum Regelfahrplan am Samstag gewährleisten zu können.

Den kompletten Liveticker vom Warnstreik finden Sie zum Nachlesen auch weiterhin auf www.lvz.de.