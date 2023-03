Streik in Leipzig: Die aktuelle Lage im Liveticker +++ Ausfälle bei den LVB +++ Kitas und Horte geschlossen

Der Arbeitskampf geht auch in Leipzig in die nächste Runde. Ab Donnerstag bleiben in Leipzig Kitas, Horte und weitere öffentliche Einrichtungen geschlossen. Zudem fahren keine Stadtbusse und auch die Stadtreinigung streikt. Die aktuelle Lage hier im Liveticker.