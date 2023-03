﻿Streiktag in Leipzig: Großer Andrang auf Regiobusse und S-Bahnen erwartet

Wegen des Verdi-Warnstreiks kommt es am Freitag zum flächendeckenden Ausfall des öffentlichen Nahverkehrs in Leipzig. Immerhin fahren S-Bahnen und Regiobusse. Nur dürften diese proppenvoll sein.

Leipzig. An diesem Freitag fallen in Leipzig wieder viele Straßenbahnen und Linienbusse der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) aus. Die Gewerkschaft Verdi hat einmal mehr zum Warnstreik aufgerufen – zuletzt kam daraufhin der Nahverkehr in der Messestadt weitgehend zum Erliegen. Ausnahmen bildeten S-Bahnen und Busse aus den benachbarten Landkreisen, die ebenfalls in Leipzig verkehren. Der Run auf diese Verkehrsmittel dürfte am 3. März wieder sehr hoch sein.

„Die Regionalbuslinien, die in oder aus dem Stadtgebiet von Leipzig herausfahren, waren an den bisherigen Streiktagen sehr gut ausgelastet. Auf einzelnen Fahrten kam es zur gänzlichen Ausschöpfung der Platzkapazitäten, sodass eine weitere Aufnahme von Fahrgästen punktuell nicht möglich war“, sagt Thomas Fröhner, Organisationschef bei der Regionalbus Leipzig GmbH.

Verdi bestreikt die Leipziger Verkehrsbetriebe

Das Unternehmen fährt beispielsweise auch in den Leipziger Osten (Bus 141) und Süden (Bus 107). Wenn Fahrgäste aufgrund von ausgelasteten Platzkapazitäten abgewiesen werden müssen, sei dies für alle Beteiligten unangenehm, so Fröhner. „In diesen Fällen gehen aber Sicherheitsaspekte vor.“ Eine kurzfristige Ausweitung der Kapazitäten am Freitag sei nicht möglich. Auch könnten Regiobusse samt Personal nicht auf LVB-Strecken eingesetzt werden. „Neben der Tatsache, dass unsere eigenen Kapazitäten begrenzt sind, sprechen unter anderem auch technische Fakten einer kurzfristigen Übernahme von Verkehrsleistungen in der Stadt Leipzig entgegen“, betont der Orgachef von Regionalbus.

Deutsche Bahn erwartet stabilen S-Bahn-Betrieb

S-Bahnen waren an den vorangegangenen Streiktagen ebenfalls voll. Sie dienten innerhalb Leipzigs für viele als Ersatz für die ausgefallenen Trams und Busse der LVB. Die Deutsche Bahn rechnet für Freitag dennoch „mit einem stabilen Betrieb“, wie eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage mitteilte. Außerdem seien keine Bauarbeiten geplant, die negative Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr haben könnten. Zusätzliche Züge werde es wohl nicht geben, da diese erst vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) in Auftrag gegeben werden müssten, so die Sprecherin.