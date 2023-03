Der Augustusplatz füllt sich wieder, dennoch sorgen Teile des gemeinsamen Demozugs von Fridays For Future und Verdi noch immer für Verkehrseinschränkungen in der Leipziger City. Die Polizei hat Teile des Innenstadtrings gesperrt.

Leipzig. 5000 Menschen hat die Klimabewegung „Fridays For Future“ für den Klimastreik am Freitag Nachmittag erwartet. Nach ersten Schätzungen der Organisatorinnen und Organisatoren sind es sogar 2500 mehr, die am Nachmittag durch die Leipziger Innenstadt ziehen und den Berufsverkehr lahmlegen. „Fridays For Future“ und die Gewerkschaft Verdi fordern eine schnelle Verkehrswende und haben deswegen zu einem gemeinsamen Streik aufgerufen.