Der Verdi-Warnstreik am Freitag in Leipzig sorgt im Vorfeld für unterschiedliche Meinungen bei den LVZ-Leserinnen und -Lesern.

Freitag ist Streiktag in Leipzig: So reagieren die LVZ-Leser im Netz

Leipzig. Am Freitag werden mehrere Bereiche des öffentlichen Lebens in Leipzig bestreikt. Unter anderem davon betroffen: Der Nahverkehr, Kitas, Horte und Bereiche der Stadtverwaltung. Gleichzeitig ist auch eine bundesweite Arbeitsniederlegung an den Flughäfen angekündigt.

Der geplante Arbeitskampf führt in den sozialen Netzwerken zu unterschiedlichen Reaktionen. Das Thema wird kontrovers diskutiert. LVZ-Leserinnen und -Leser kritisieren zum Teil den Aufruf zum Streik. Es gibt aber auch Solidarität mit den Beschäftigten.

Unter anderem schreibt Katrin Illge zum Thema: „Und damit wird die nächste Erhöhung der Ticketpreise eingeläutet. Mein Bedauern gilt allen, die dem ÖPNV ’ausgeliefert’ sind.“

Ähnlich sieht es auch Barbara Lauer: „Hauptsache wieder die Preise erhöhen“, kommentiert sie unter dem dazugehörigen Facebook-Eintrag. „Genau, streikt wieder so lange bis ihr kriegt, was ihr wollt. Wie die Leute auf Arbeit kommen ist ja egal. Wenn jeder so wie ihr ständig streiken würde, dann würde mancherorts gar nichts mehr gehen. Man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat oder eben einfach den Arbeitgeber wechseln“, schreibt unter anderem Nicole Weiberg in ihrem Kommentar.

Es gibt allerdings auch Verständnis für die geplanten Warnstreiks am Freitag – insbesondere für die Mitarbeitenden der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). „Viel Glück. Kämpft um euer Recht“, merkt Martin Schwarze an. „Absolut richtig! Ihr habt es verdient. Eine solidarische Kollegin von Regionalbus Leipzig“, unterstützt auch Franzi Olbrich. Erst kürzlich wurde auch im Leipziger Umland der Regionalverkehr für einen verbesserten Tarif gestreikt.

Peter Zwenkau kritisiert mit seinem Kommentar auch die Arbeitsbedingungen bei den LVB: „Ich drücke allen Fahrerinnen und Fahrern der LVB ganz fest die Daumen. Ihr seid es wert und kämpft für eine faire Bezahlung! Es kann nicht sein, dass ihr für diesen Job knapp über Mindestlohn arbeiten müsst!“

Selber betroffen ist Markus Olbrich: „Bin auch betroffen. Finde es aber gut, dass sie streiken. Das Gehalt und die Bedingungen lassen bei der LVB zu wünschen übrig“, kommentiert er den entsprechenden Beitrag.