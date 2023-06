Streik in Leipzig und Nordsachsen: Beschäftigte in Supermärkten und Textilläden legen Arbeit nieder

Leipzig. Die Gewerkschaft Verdi ruft im Einzelhandel in Leipzig, Nordsachsen, Chemnitz und Zwickau erneut zum Streik auf. Wie es hieß, werden am Freitag Beschäftigte der Netto-Filialen in Leipzig und Nordsachsen, sowie in Kauf­land-Dependancen, im Aldi Beucha, bei H&M und Primark ihre Arbeit niederlegen.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider geht allerdings nicht davon aus, dass es auch zu kompletten Schließungen von Filialen kommen wird. „Wir haben Rückmeldungen von etwa 300 Beschäftigten, die sich beteiligen wollen. Die Unternehmen werden aber versuchen, die Geschäfte trotzallem geöffnet zu lassen. Da sitzen dann Filialleiter hinter der Kasse. Und es wurden bereits Streikbrecher angeworben“, so Schneider am Donnerstag gegenüber der LVZ.

Gewerkschaft fordert Anhebung des Stundenlohns um 2,50 Euro

Die Gewerkschaft geht dennoch von einem starken Zeichen aus. Die Streikenden wollen sich demnach um 10.30 Uhr in der Kaufland-Filiale in Leipzig-Grünau zu einer zentralen Kundgebung versammeln. Ver.di fordert für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde – was einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent entspräche.

Die Arbeitgeber bieten allerdings nur Erhöhungen um 7,5 Prozent an – gestreckt auf zwei Jahre. Anfang Juni war die erste Verhandlungsrunde im Streit bereits gescheitert. „Die Streikenden im Einzelhandel wollen von dem Lohn für ihre Arbeit leben können und nicht nur existieren. Dafür muss es einen entsprechend hohen Tarifabschluss geben“, so der für Leipzig und Nordsachsen zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider.

